Reproduçao TV Globo Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia se reúnem com equipe de transição

Nesta segunda-feira (21), o governador eleito por São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) deve definir os nomes dos responsáveis pelas equipes de transição do comando do estado .

Leia também Tarcísio começa a transição de governo em São Paulo

Em reunião desde às 10 horas da manhã, Tarcísio decide ao lado de sua equipe a validação dos indicados para transição. Segundo informações divulgadas pelo político, os trabalhos serão divididos em nove grupos temáticos, correlatos às atuais secretarias do estado.Todas as reuniões a partir desta segunda irão ocorrer em um prédio da gestão estadual na região da Bela Vista, no Centro de São Paulo.

A transição em São Paulo teve inicio na última quinta-feira, já que o governador eleito tirou alguns dias de descanso ao lado da família nos Estados Unidos após vencer a disputa contra Fernando Haddad (PT) no segundo turno das eleições de 2022.

Transição terá indicações de Paulo Guedes

A transição contará com três indicações do atual ministro da Economia do governo Bolsonaro, Paulo Guedes. Avaliados de forma positiva pelo governador eleito durante a campanha eleitoral, o trio trabalhou com Guedes no Ministério da Economia. A indicação foi para que eles auxiliem Tarcísio na formulação de propostas.

Interlocutores de Tarcísio apontam que Paulo Guedes sempre apoiou o republicano em sua tentativa de se eleger ao governador de São Paulo etem ajudado nessa tarefa de transição sugerindo pessoas de sua confiança.

No momento, a indicação que ganha mais relevância é a de Afif. Amigo do ministro da Economia há mais de de 30 anos, Afif é dono de um longo currículo e foi assessor de Guedes até maio - ele deixou o cargo para coordenar o plano de governo de Tarcísio de Freitas durante a campanha. O governador eleito já afirmou que Afif fará parte de seu secretariado — ele é cotado para a Secretaria de Fazenda e Planejamento ou Casa Civil.

Como mais de 40 anos de vida pública, o empresário e político já foi vice-governador de São Paulo na gestão Geraldo Alckmin (PSB) e ministro da então recém-criada Secretaria da Micro e Pequena Empresa no governo Dilma Rousseff (PT). É um antigo aliado do ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab, presidente do PSD.

Além de Afif, outro nome pode ser cogitado o do economista e mestre em estatística Samuel Kinoshita. Durante a campanha, Kinoshita foi coordenador de política econômica de Tarcísio.

O terceiro nome indicado por Guedes é o de Jorge Lima. Ele também foi assessor do ministro e estará na equipe de transição de Tarcísio. Lima já foi secretário da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia e deixou a pasta em fevereiro para trabalhar com o republicano.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.