Reprodução/Twitter Rodrigo Garcia (PSDB), governador de São Paulo

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo ) determinou a aplicação de multa a Rodrigo Garcia (PSDB), atual governador do estado. O motivo é o uso da máquina pública durante a sua campanha para reeleição.

O tribunal eleitoral acatou, por 4 votos a 2, uma ação movida pela coligação Juntos por São Paulo (Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT/PC DO B/PV) / PSB / Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) / AGIR).

O chefe do Executivo paulista terá de pagar multa no valore de R$ 21.282,00, e Eugênio Zuliani, candidato a vice na chapa, foi punido no valor de R$ 5.320,50. A representação pedia ainda a cassação dos registros de candidatura, o que foi negado pelo Tribunal.





A punição foi estabelecida porque Garcia teria visitado prédios estaduais, tais como hospital, ambulatório, escola e quartel da Polícia Militar, e utilizado esses eventos como atos de campanha eleitoral, veiculando fotos e vídeos captados nos locais em suas redes sociais.

A campanha de Rodrigo Garcia informou que vai recorrer da decisão no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), argumentando que a legislação eleitoral permite a captação de imagens dentro de prédios públicos por todos os candidatos.

Transição de governo

Garcia deu início ao processo de transição com o governador eleito, Tarcísio de Freitas , durante reunião realizada na tarde desta quinta-feira (17), no Palácio dos Bandeirantes.

Foi apresentado um relatório de gestão fiscal do estado, com detalhamento de todas as ações realizadas nos últimos anos.

“Eu tenho a satisfação de passar o bastão do Governo de São Paulo para o governador Tarcísio com as contas no azul, com muitos investimentos em andamento e investimentos que se somarão a outros investimentos em políticas públicas no próximo governo”, afirmou o atual governador.

Ao final do encontro, o governador eleito agradeceu à Rodrigo Garcia e ressaltou o profissionalismo da equipe da atual gestão pelo trabalho realizado, adequando as propostas do plano de governo de Tarcísio de Freitas à realidade do orçamento atual.

“Foi uma reunião muito proveitosa, foi uma grande largada. Tivemos a oportunidade de rememorar todos os projetos de Governo realizados, acompanhar outros em andamento, olhar a trajetória fiscal do Governo do Estado e verificar quais são as próximas ações, porque nos comprometemos em manter.

