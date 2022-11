IstoÉ - 18.11.2022 Mario Frias, ex-ator da Globo e cotado para o governo Tarcísio, em São Paulo

O nome de Mário Frias tem sido alvo de críticas negativas nos últimos dias, após ser cotado para assumir a C ultura no estado de São Paulo. A repercussão veio após a notícia que o governador eleito, Tarcísio de Freitas (Republicanos) , estaria cogitando a entrada de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) para assumir pastas no governo paulista .



Dentre os nomes levantados por Tarcísio , estão o da deputada federal Rosana Valle (PL) para a área de portos, do deputado federal Capitão Derrite (PL) para comandar a Secertaria de Segurança Pública, o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles na mesma pasta que já trabalhava no governo Bolsonaro, e do ex-secretário da Cultura Mário Frias .





O nome de Frias gerou revolta principalmente na classe artística, que promoveu um abaixo-assinado para que o ex-ator e ex-secretário não assumisse o cargo. Nas redes sociais, o hashtag "#MarioFrias" ficou nos assuntos mais comentados desta sexta-feira (18).

Internautas criticaram a eleição de Tarcísio e a possível nomeação de Frias nas publicações. Confira algumas:

“O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, assumiria a mesma área no estado; além de Mário Frias, que comandaria a área de Cultura em São Paulo.”



Olha… não sei o que São Paulo fez para o jovem carioca Tarcísio de Freitas, mas a vingança promete. https://t.co/RGTSVvQtdh — Antonio Tabet (@antoniotabet) November 16, 2022

Tarcísio estaria pretendendo nomear deputados bolsonaristas para comandar as secretarias.



📌Rosana Valle, área de portos

📌Capitão Derrite, secretário de Segurança Pública

📌Ricardo Salles, secretário do Meio Ambiente

📌Mário Frias, secretário de Cultura



Pesadelo ou avanço? — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) November 16, 2022

Toda a minha solidariedade à classe artístico-cultural de São Paulo, e à população. Lamento. https://t.co/JbS9G9wIXd — Renata Nandes (@nandes_renata) November 17, 2022

Revolta artística e abaixo-assinado

Com a notícia, a classe artística lançou um abaixo-assinado intitulada "Não queremos o Mário Frias na cultura de São Paulo". Até o momento, a petição conta com cerca de 6.000 assinaturas, visando alcançar 7.500.

No documento, eles dizem que "isso seria uma desgraça para a Cultura Paulista". Além disso, reafirma que o ex-secretário "não é respeitado na área cultural e trará para o estado a política de destruição do setor implementada por Jair Bolsonaro", reafirmando que " Mario Frias não pode assumir este importante cargo no Estado de São Paulo!"