Reproducao: Facebook Humberto Costa

O senador Humberto Costa , que faz parte da equipe técnica de Saúde da transição do governo Lula , disse nesta sexta-feira (18) que irá debater a revogação de portarias que permitem o uso de cloroquina para tratamento da Covid-19 pelo governo Jair Bolsonaro (PL). O medicamento é considerado pela ciência como ineficaz para tratar a doença.



Em entrevista coletiva dada pelo parlamentar no CCBB (Centro Cultural do Banco do Brasil), local em que estão sendo feitos os trabalhos das equipes de transição, o parlamentar explicou que o tema ainda será debatido. Costa ainda relatou que o atual presidente assinou portarias “absurdas”.

“A Saúde foi uma das áreas onde eles mais baixarem decretos, normas, portarias absurdas. Desde recomendação de cloroquina para as pessoas tomarem e enfrentarem a pandemia", disse o senador.

Em janeiro deste ano, o Ministério da Saúde não aceitou, em portarias publicadas no Diário Oficial da União, as diretrizes feitas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao Sistema Único de Saúde (Conitec) de não utilizar medicamentos do chamado “kit Covid” para tratamento em pacientes do SUS (Serviço Único de Saúde) com o coronavírus.

As orientações aprovadas pela Conitec, aprovadas em maio e dezembro de 2021, eram para não utilizar medicamentos como ivermectina e cloroquina, além de outros que não possuem eficácia contra a Covid-19.

No entanto, Bolsonaro e seus aliados resolveram rejeitadas as duas diretrizes no começo deste ano. As escolhas do governo foram assinadas pelo responsável da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Hélio Angotti Neto.

À época, ele justificou que a "incerteza e incipiência do cenário científico diante de uma doença em grande parte desconhecida". Ele também apontou outras questões para não seguir as recomendações.

“Kit Covid”

Diversas entidades científicas e especialistas brasileiros e estrangeiros, inclusive a OMS (Organização Mundial de Saúde), dizem que os remédios do “kit Covid” não funcionam para o tratamento da doença. Líderes mundiais que negam as orientações médicas são tratados como negacionistas.

Estudos feitos em várias partes do planeta mostram que o uso de cloroquina, ivermectina e outros medicamentos, além de não ajudarem no combate a doença, podem ser responsáveis por prejudicar ainda mais a saúde de pacientes.

