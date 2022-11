Isac Nóbrega/PR - 01.08.2022 Presidente Jair Bolsonaro (PL) ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (18) que o presidente Jair Bolsonaro (PL) não esteve no Hospital das Forças Armadas , em Brasília, na noite de quinta-feira (17) .

A esposa do chefe do Executivo publicou no Instagram um print da notícia de que Bolsonaro havia sido hospitalizado e escreveu: "mentira".

Na manhã desta sexta-feira, foi noticiado pelo jornal O Estado de S. Paulo que o atual mandatário teria dado entrada no hospital com fortes dores abdominais.

Segundo o periódico, o diagnóstico seria de uma nova hérnia na cicatriz da cirurgia realizada em 2019. Além disso, eles disseram também que o presidente não pretendia se submeter a um procedimento cirúrgico no momento, mas o quadro dele ainda seria avaliado.

Desde que o mandatário foi atingido por uma facada durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG), em 6 de setembro de 2018, ele já passou por quatro cirurgias.

Pouco tempo depois, a primeira-dama apagou o post em que negou a hospitalização do marido e repostou uma matéria que corrigiu o texto, dizendo que a Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM) não teria informações oficiais sobre o caso.

A deputada federal Bia Kicis (PL) também relatou que a notícia é falsa. No Twitter, ela compartilhou um vídeo do general Braga Netto, no Palácio da Alvorada, negando a internação.

"General Braga Neto desmente mídia. O Presidente @jairbolsonaro está bem. O resto é mentira ou FakeNews, como gostam de chamar", disse a parlamentar.

General Braga Neto desmente mídia. O Presidente @jairbolsonaro está bem. O resto é mentira ou FakeNews, como gostam de chamar. pic.twitter.com/UHmeFmlEh7 — Bia Kicis (@Biakicis) November 18, 2022

Saúde de Bolsonaro

Na quarta-feira (16), o atual vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão (Republicanos) declarou durante uma entrevista que Jair Bolsonaro está ausente no Palácio do Planalto por conta de uma erisipela na perna .

"É questão de saúde. Está com uma ferida na perna, uma erisipela. Não pode vestir calça, como é que ele vai vir para cá de bermuda?", disse o senador eleito.

Na quinta-feira (18), o ex-ministro da Defesa, Walter Braga Netto, disse que o presidente deve voltar em breve para o Palácio do Planalto . O vice do atual presidente na última eleição afirmou ainda que a infecção na perna já foi curada.

"Ele deve voltar logo. Ele já se recuperou da infecção. Está tudo bem", disse Braga Netto.

