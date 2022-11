Reprodução Gilson Machado tocando sanfona

O ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL), também conhecido como “ ministro sanfoneiro ”, foi nomeado à Presidência da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur . A escolha do presidente Jair Bolsonaro (PL) foi publicada nesta sexta-feira (18) no Diário Oficial da União.



A decisão de colocar Gilson no cargo ocorre faltando menos de dois meses para Bolsonaro sair da Presidência da República. Machado terá um mandato de quatro anos, caso não seja demitido pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ocupará o Palácio do Planalto a partir do dia 1° de janeiro de 2023.

Gilson Machado saiu do Ministério do Turismo em março deste ano para disputar uma vaga no Senado por Pernambuco, nas eleições que ocorrerão em outubro. Porém, ele foi derrotado por Teresa Leitão (PT).

Ele foi escolhido por Bolsonaro para assumir o Ministério do Turismo em dezembro de 2020. Antes de ser ministro, Gilson chegou a ser presidente da Embratur, além de ter atuado como empresário, produtor rural, veterinário, músico e líder da banda Forró da Brucelose.

A fama de sanfoneiro

Por ter uma banda de forró, Gilson passou a participar por diversas vezes das lives semanais do presidente da República para falar sobre suas ações do governo federal. Era constante a aparição de Machado tocando a sanfona e alegrando Bolsonaro.

Claro que isso se transformou em meme nas redes sociais. Opositores passaram a chamar as cenas envolvendo o ex-ministro de “trash” e desrespeitoso com as vítimas da Covid-19, já que algumas apresentações ocorreram quando o Brasil enfrentava o pior momento da pandemia.

Apesar das críticas, Gilson não perdeu prestígio com os bolsonaristas. Inclusive, lideranças políticas chegaram a sugeri-lo para ser vice da chapa do chefe do Executivo federal na busca pela reeleição.

A argumentação era que Machado nasceu no Nordeste e poderia atrair simpatizantes da região. No entanto, Bolsonaro optou pelo General Braga Netto (PL) e lançou o ex-ministro para disputar o Senado.

