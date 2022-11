Reprodução / CNN Brasil - 17.10.2022 Tarcísio falou sobre tiroteio em Paraisópolis na manhã de hoje, que interrompeu sua agenda na comunidade

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tentou convencer o presidente em exercício Jair Bolsonaro (PL) a fazer uma manifestação pública de pacificação, solicitando que os caminhoneiros desbloqueiem as rodovias do país. Durante o governo Bolsonaro, Tarcísio, à época ministro da Infraestrutura, foi o encarregado de negociar com os caminhoneiros em vários momentos em que houve possibilidade de paralização. Os caminhoneiros autônomos são uma das categorias mais próximas a Bolsonaro.

Integrantes do Judiciário deram início nesta terça-feira (1º) a uma série de conversas com ministros e aliados de Bolsonaro, incluindo Tarcísio e o ministro da Economia, Paulo Guedes, pedindo a eles que convençam o candidato derrotado a se pronunciar. A avaliação é que uma declaração de Bolsonaro é essencial para conter os movimentos de seus apoiadores nas ruas.

Caminhoneiros bolsonaristas que não aceitam o resultado das eleições ocuparam trechos de rodovias em todo o país desde segunda-feira (1º). Na noite de segunda, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as polícias militares atuem para desobstruir as estradas, além de identificar, multar e prender os responsáveis.

Segundo balanço, há mais de 440 pontos bloqueados, somando rodovias federais e estaduais, em 24 estados e no Distrito Federal. Em alguns locais, a PM chegou a usar bomba de gás lacrimogêneo para dispersar manifestantes, como ocorreu em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. No Rio Grande do Norte, houve uso de spray de pimenta.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .