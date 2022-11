Reprodução/TV Globo O então candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em coletiva durante campanha eleitoral.

O destino do então presidente da República Jair Bolsonaro (PL), já está sendo discutido por aliados, incluindo ministros, acionistas de empresas de comunicação e líderes religiosos.

Muitos deles defendem que Bolsonaro não tente se eleger em 2026, abrindo espaço para outros nomes de direita, em especial do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), segundo informações da coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

O ideia é convencer o presidente a se transformar em uma espécie de "Fernando Henrique Cardoso da Direita", ou "um estadista" que tem prestígio e o poder de influenciar a escolha de candidatos, contudo, sem estar imerso diretamente em um disputa eleitoral, como candidato.

Tarcísio é o mais cotado para disputar a presidência em 2026, caso termine o mandato com aprovação alta, por ter força para representar a direita de forma civilizada, desmilitarizada e menos radical do que parece com a liderança de Jair Bolsonaro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.