Ricardo Stuckert - 16.10.2022 Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (9), que só irá montar os ministérios para o governo do próximo ano quando voltar da Conferência do Clima ( COP27 ), realizada no Egito.

“Quando eu voltar do Egito , eu vou começar a pensar na montagem do ministério”, disse o petista em coletiva de imprensa após reunião com os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília .

Lula embarca na segunda-feira (14) e deve chegar ao balneário de Sharm El-Sheik, onde acontece a conferência, no dia 15 de novembro. Ele parte no dia 18, data de encerramento do encontro.

O presidente eleito foi convidado para o evento pelo governador reeleito do Pará, Helder Barbalho (MDB), em nome do Consórcio de Governadores da Amazônia Legal, pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pelo presidente do Egito, Abdul Khalil El-Sisi.

Além do petista, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comparecerá à conferência. Também estão confirmados Giorgia Meloni, nova premier italiana, e o presidente da França, Emmanuel Macron.

Equipe de transição de governo

O vice-presidente eleito e coordenador geral da equipe de transição de governo, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou na última terça-feira (8) os nomes que integram o grupo técnico na área econômica e de desenvolvimento social .

Na equipe econômica, os nomes confirmados são o de André Lara Resende, Guilherme Mello, Nelson Barbosa e Persio Árida. O anúncio foi feito no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), em Brasília.

Na equipe de Desenvolvimento Social, Alckmin confirmou Simone Tebet, Márcia Lopes, Tereza Campello e André Quintão.

Em Educação, o ex-ministro da pasta, Fernando Haddad (PT), comunicou nesta quarta-feira (8), que a coordenação do grupo ficará nas mãos do ex-ministro Henrique Paim . Ele já foi secretário-executivo do Ministério da Educação (MEC) e presidiu o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A coordenadora da articulação política do gabinete de transição e presidente do PT, Gleisi Hoffman afirmou que os nomes anunciados para comandar as transições não serão necessariamente escolhidos por Lula para algum ministério.

