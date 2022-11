Reprodução Luiz Inácio Lula da Silva (PT)





O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu participar da COP27 . A conferência sobre mudanças climáticas da ONU ocorre entre os dias 6 e 18 de novembro no Egito. O convite para a participação do pestita foi feito pelo governador do Pará, Hélder Barbalho (MDB).

Existe a expectativa que Lula chegue ao evento com o nome do indicado para comandar o Ministério do Meio Ambiente. A deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP) é cotada para assumir o cargo. A parlamentar foi ministra da pasta nos dois primeiros governos de Lula.





Porém, lideranças do PT dizem que seria mais provável que Marina fosse indicada para comandar a Autoridade Climática. A instituição deve coordenar a ação de um grupo de ministérios na questão ambiental. Este projeto foi apresentado pela líder da Rede a Lula como condicionante para que ela apoiasse a candidatura no segundo turno das eleições.

Além do petista, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comparecerá à conferência. Também estão confirmados Giorgia Meloni, nova premier italiana, e o presidente da França, Emmanuel Macron.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.