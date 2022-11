Reprodução: Ricardo Stuckert - 09/11/2022 Lula em reunião com ministros do STF

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta quarta-feira (9) em Brasília, com a presidente do Superior Tribunal Federal ( STF ), a ministra Rosa Weber . O petista disse, após a reunião, que foi a capital do país "para mostrar o nosso respeito às instituições".

Na manhã desta quarta, Lula se reuniu também com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) . O tópico de discussão entre os líderes foi a PEC (proposta de emenda à Constituição) que viabilizará o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023. Além do parlamentar, o petista se encontrou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), na primeira parte do dia.

Veja fotos:

Reprodução / CNN Brasil - 09.11.2022 Lula e Lira se encontram pela primeira vez após a vitória do petista nas eleições 2022





Reprodução: Ricardo Stuckert - 09/11/2022 Lula e Rodrigo Pacheco

Reprodução: Ricardo Stuckert - 09/11/22 Lula e Rosa Weber

Reprodução: Ricardo Stuckert - 09/11/22 Lula e os ministros do STF

Lula conversou também com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Alexandre de Moraes .

Em entrevista coletiva, após reunião com os ministros do STF, Lula disse que "é plenamente possível recuperar a normalidade da convivência entre instituições".

"Instituições foram atacadas, violentadas com linguagem nem sempre recomendável por certas autoridades", disse o presidente eleito.

O petista reforçou a confiança e segurança das urnas eletrônicas, que chamou de "conquista do povo brasileiro".

O senador Flávio Dino também falou a jornalistas e disse que o encontro de Lula com os ministros simboliza um "marco histórico" no restabelecimento da harmonia entre os poderes.

"Essa visita é um sinal histórico de que o momento de confronto entre os poderes ficou para trás e que nós estamos restabelecendo a harmonia entre os poderes", disse o ex-governador do Maranhão.

Em nota divulgada após o encontro, a Corte anunciou que "os ministros apontaram preocupações para o Brasil, como a necessidade de investimentos em educação e meio ambiente". E acrescentou que Lula afirmou que "atuará pela reconstrução da união do Brasil".

Acompanharam o presidente eleito na reunião com o STF o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, a deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o senador Randolfe Rodrigues, o senador eleito Flávio Dino, o deputado federal eleito Paulo Teixeira, o ex-ministro Aloizio Mercadante, os advogados Eugênio Aragão e Cristiano Zanin e o procurador da Fazenda Nacional Jorge Messias.

