Reprodução: redes sociais - 08/11/2022 Geraldo Alckmin (PSB)

O vice-presidente eleito e coordenador da equipe de transição de governo, Geraldo Alckmin (PSB) , anunciou nesta terça-feira (8) os nomes que integram o grupo técnico na área econômica e de desenvolvimento social.

Na equipe econômica , os nomes confirmados são o de André Lara Resende, Guilherme Mello, Nelson Barbosa e Persio Árida. O anúncio foi feito no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), em Brasília.

Na equipe de Desenvolvimento Social , Alckmin confirmou Simone Tebet, Márcia Lopes, Tereza Campello e André Quintão.

Na manhã desta terça, o ex-governador de São Paulo já havia dito, durante entrevista a jornalistas, que a senadora Simone Tebet (MDB) estaria responsável pela área de Desenvolvimento Social na equipe de transição.

"A Simone, com a sua experiência, e com a sensibilidade, a força da mulher, vai trabalhar conosco na área do desenvolvimento social, que é uma área importantíssima", afirmou Alckmin.

Economistas

Pérsio Árida, formado em Economia pela USP (Universidade de São Paulo), é um dos criadores do Plano Real, programa de reforma econômica implantado no governo Itamar Franco. Ele foi presidente do BNDES e o Banco Central do Brasil durante o governo Fernando Henrique Cardoso.

Nelson Barbosa já foi ministro da Fazenda e ministro do Planejamento no governo de Dilma Rousseff. Ele também foi Secretário de Política Econômica e Secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda durante três anos do segundo governo de Lula.

Guilherme Mello foi assessor do PT em eventos econômicos durante a campanha eleitoral de 2022. Ele não teve um cargo nos outros governos anteriores e trabalha como professor da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

André Lara Resende também é um dos idealizadores do Plano Real. Ele ainda presidiu o BNDES e foi diretor do Banco Central do Brasil. No governo de Fernando Henrique Cardoso, o economista trabalhou como assessor da Presidência da República.

