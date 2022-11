Lula Marques/PT/Divulgação Atenções estão voltadas para o Centro Cultural Banco do Brasil

Com um esquema de combate a grampos telefônicos e a ameaças cibernéticas, a Polícia Federal, que é responsável pela segunraça do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ), prepara um esquema esquema especial de segurança para o local de transição de governo do petista , em Brasília .

A segurança do petista foi um dos temas que mais preocupou a campanha petista durante a campanha, então, por isso, as atenções estão viradas para o Centro Cultural Banco do Brasil ( CCBB ) na capital federal, espaço que funcionará a sede do futuro governo de forma provisória. Horas antes de Lula chegar a Brasília, ontem à tarde, agentes da Polícia Federal fizeram uma vistoria no local.

Nesta quarta, assim como ocorreu na terça-feira (8), há prevosão de ações frequentes de varreduras antibombas, com equipamentos, agentes e cães farejadores. Todos os ambientes ocupados pela equipede transição de Lula no prédio da CCBB terão um monitoramento quase diário para identificação de grampos, uma preocupação da equipe de segurança do presidente eleito, chefiada pelo delegado Andrei Rodrigues.

Além disso, serão aplicados outros procedimentos específicos para oferecer segurança cibernética à rede de computadores colocados à disposição das autoridades que vão trabalhar no CCBB. O objetivo da ação é fazer a segurança das informações, além de evitar ataques hackers ou qualquer problema que ameace a rede ou gere perda de dados.

As sala do presidnete eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e do vice eleito, Geraldo Alckmin, terão acesso restrito — os quatro principais coordenadores da transição também seguirão na mesma linha. A segurança será feita de forma constante em frente às salas de Lula e Alckmin. A Polícia Federal terá um espaço próximo aos gabinetes provisórios de ambos.



Todos os integrantes da transição serão credenciados em diferentes níveis, portanto, só chegarão próximo as salas de Lula e Alckmin aqueles que tiverem credenciamento específico. O governo de transição terá 31 grupos temáticos no CCBB.

Agentes da PF farão a segurança de Lula até a data da posse, em 1º de janeiro. Quando o petista assumir a presidência, a proteção dele ficará a cargo do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

