Reprodução/Youtube Valdemar Costa Neto fala a jornalistas nesta terça-feira





O presidente do PL, Valdemar Costa Neto , anunciou que o partido fará oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a partir do ano que vem. O comunicado ocorreu entrevista coletiva nesta terça-feira. A sigla também demonstrou interesse em ter Jair Bolsonaro como presidente de honra.

"O PL não renunciará às suas bandeiras e ideais. Será oposição aos valores comunistas e socialistas. Será oposição ao futuro presidente. O Parido Liberal seguirá mais forte do que nunca na busca pela construção de uma nação unida, pela liberdade, verdade e fé", afirmou.

O ex-deputado disse que a maioria dos parlamentares eleitos defende "os mesmos ideais, valores e bandeiras" que o partido. O PL conquistou as maiores bancadas tanto na Câmara quanto no Senado, com 99 deputados e 14 senadores, sendo 6 deles eleitos neste ano.

Na coletiva, Costa Neto afirmou que Bolsonaro foi responsável por "glorificar" estas ideias ao chegar no partido e disse que ele "devolveu ao nosso povo o orgulho de ser brasileiro". Por isso, o presidente do PL garantiu que o candidato à reeleição derrotado terá "toda a estrutura que necessitar" e que é "muito importante que ele corra o Brasil, e continue fazendo política".

O presidente do PL disse não ter discutido com Bolsonaro qual será a remuneração do cargo e negou ter oferecido pagar uma casa no Lago Sul, bairro nobre de Brasília.

Resultado das urnas

Em relação às manifestações de apoiadores de Jair Bolsonaro após a derrota no segundo turno, Valdemar disse que os "protestos que estão acontecendo, todos dentro da lei, têm o nosso apoio. Não podemos fazer um movimento que traga prejuízo ao país".

O presidente do PL foi questionado se pretende entrar com alguma ação na Justiça contra o resultado da eleição e disse que o partido seguirá Jair Bolsonaro. Ele também declarou que no momento a sigla não pretende questionar o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

"O Bolsonaro é o nosso capitão, vamos segui-lo no que for preciso", disse Valdemar. Acrescenta: "ele só vai questionar se tiver algo, estamos esperando o relatório do exército".

O ex-deputado indicou que o PL já trabalha para angariar votos para a disputa pela presidência do Senado.

