Reprodução/redes sociais Simone Tebet após votar em Campo Grande

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) anunciou nesta terça-feira (8), o nome da senadora Simone Tebet (MDB) na coordenação da área de desenvolvimento social junto a equipe de transição de governo.

O vice-presidente eleito é o coordenador da transição do governo Jair Bolsonaro para o do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ex-governador de São Paulo se encontrou com Tebet em Brasília e disse à TV Globo que o Brasil e o governo tem dois grandes desafios pela frente.

"Um é a economia, e o outro social. E eles não disputam, eles são sinérgicos. Eles se somam, eles se complementam, eles não são excludentes. É preciso ter uma agenda de eficiência econômica e de competitividade, e de outro lado uma rede de proteção social que é extremamente importante. Então, a Simone, com a sua experiência, e com a sensibilidade, a força da mulher, vai trabalhar conosco na área do desenvolvimento social, que é uma área importantíssima", disse.

Tebet também foi candidata a presidência da República, conquistanto ótimo resultado para sua primeira candidatura ficando em terceiro lugar. Já no segundo turno, optou pelo apoio a Lula contra Bolsonaro e foi bastante relevante ao petista para conquistar os votos das mulheres e de indecisos que se alinhavam mais ao centro.

Tebet disse que terá 40 dias de trabalho intensos para avaliar e fazer um diagnóstico do que aconteceu nesses três anos e meio no governo Bolsonaro.

"Qual é o grande fim desse projeto que se sagrou vencedor nas urnas? É a pauta social. E é disso que nós temos que tratar. Da fome, da geração de emprego, renda, e de recursos para fazer políticas públicas, habitação, melhoria na área da saúde, da educação. Então, nessa divisão não poderia ter outra opção a não ser escolher desenvolvimento social e isso foi acatado pelo vice-presidente e nós vamos colaborar", explicou a senadora.

