Reprodução/Globonews Baleia Rossi e Gleisi Hoffmann após reunião

Nesta terça-feira (8), o MDB foi convidado oficialmente pela presidente do PT , Gleisi Hoffmann , para fazer parte da equipe de transição do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O comunicado da deputada federal foi feita ao lado do presidente nacional emedebista, Baleia Rossi, após reunião na Câmara dos Deputados.



A direção do Partido dos Trabalhadores também está conversando com o PSD, de Gilberto Kassab, e o União Brasil, de Luciano Bivar. O principal objetivo do futuro governo é formalizar alianças com siglas que não estiveram ao lado do petista durante as eleições 2022.

“Gostaríamos muito que o MDB participasse desse conselho político do governo de transição para a gente discutir as questões programáticas, o que vem pela frente, as dificuldades que podemos ter”, falou Gleisi Hoffmann.

Baleia Rossi agradeceu o convite e revelou que conversará com líderes do MDB para saber se o partido irá participar da transição. Ele relatou que enxerga “espírito colaborativo” por parte da legenda.

“É uma decisão que não vou tomar sozinho. O MDB tem muitos líderes, vou conversar com cada um deles. Mas posso adiantar que vejo no partido um espírito colaborativo”, afirmou. “Acredito que até amanhã teremos essa definição”, completou.

O MDB lançou o nome de Simone Tebet para concorrer à Presidência. A senadora ficou em terceiro lugar com 4,16% e decidiu apoiar Lula no segundo turno. Já a sigla resolveu ficar neutra e liberar seus filiados a votarem em quem quisesse.

MDB e PT

O PT e o MDB estiveram juntos nos governos Lula e Dilma Rousseff, mas romperam em 2016, quando ocorreu o impeachment da primeira presidente do Brasil. Michel Temer, seu vice, a sucedeu e passou a ser chamado pelos petistas de “golpista”.

Porém, com a candidatura de Lula, o partido se reaproximou do Partido dos Trabalhadores e passou a ser visto como aliado do PT para o terceiro mandato do presidente eleito.

No entanto, Baleia Rossi disse na semana passada que a agremiação só estaria no governo se pudesse colocar alguns assuntos em pautas, como a reforma tributária.

“Fiz algumas ponderações à presidente Gleisi, principalmente no que diz respeito a algumas pautas que são caras ao MDB, como a reforma tributária, que é um dos assuntos que nós nos debruçamos nos últimos três anos”, declarou.

PT e a transição

Gleisi relatou que os trabalhos deverão começar ainda nesta semana e tem certeza que não terá dificuldades para obter informações. “O Brasil precisa de um processo de transição tranquilo. Espero que aquilo que o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, nos disse na reunião com Geraldo Alckmin, se cumpra. Que é a disposição do governo de colaborar. Essa semana vamos sentir isso na prática”, relatou.

