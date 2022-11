Reproducao: Facebook Lula e Cristina Kirchner

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou com ao menos cinco líderes internacionais nesta terça-feira (8). As autoridades parabenizaram o petista pela vitória nas eleições 2022 e mencionaram um encontro para estreitar as relações com o Brasil.

Telefonaram para Lula o presidente do Peru, Pedro Castillo; a vice-presidente da Argentina Cristina Kirchner; Mark Rute, primeiro-ministro dos Países Baixos; Rodrigo Chaves, presidente da Costa Rica e Josep Borrell, Alto Comissário da União Europeia para Relações Internacionais.

O futuro mandatário do Brasil também já conversou por telefone com o presidente dos EUA, Joe Biden, e com o presidente da França, Emmanuel Macron, poucos dias após o resultado do segundo turno. O presidente da Argentina, Alberto Fernandez, veio ao Brasil se encontrar com Lula e parabenizá-lo pela vitória.

Horas após o resultado das urnas, mais de dez líderes mundiais parabenizaram Lula pela eleição. Foram eles: o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz; o presidente do Chile, Gabriel Boric; o presidente da Colômbia, Gustavo Petro; o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel; o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez; o presidente dos EUA, Joe Biden; o presidente da França, Emmanuel Macron; o presidente do México, Andrés Manuel Lopez Obrador; o secretário-geral da ONU, António Guterres; o primeiro-ministro e o presidente de Portugal, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa; o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan; o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

COP27

O petista estará, na próxima semana, na COP27, a conferência mundial do clima, que será realizado no Egito. Lula foi convidado primeiro pelo governador reeleito do Pará, Helder Barbalho (MDB), em nome do Consórcio de Governadores da Amazônia Legal, pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pelo presidente do Egito, Abdul Khalil El-Sisi.

Lula em Brasília

Na noite desta terça-feira, o presidente eleito deve desembarcar na capital do país para iniciar reuniões com os chefes dos poderes e discutir apoios para mudanças no Orçamento.

Com o início dos encontros a partir de quarta (9), Lula vai se encontrar com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Além de dar tom de institucionalidade à visita, o petista irá se apresentar como um presidente da República que estimulará o diálogo e a harmonia entre os poderes.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.