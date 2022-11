Ricardo Stuckert - 21.10.2022 Lula durante caminhada em São Gonçalo., Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (8), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá desembarca em Brasília , no Distrito Federal , para iniciar reuniões com os chefes dos poderes e discutir apoios para mudanças no Orçamento. A previsão é que o petista chegue à capital federal durante à noite.

Com o início dos encontros a partir de quarta (9), Lula vai se encontrar com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Além de dar tom de institucionalidade à visita, o petista irá se apresentar como um presidente da República que estimulará o diálogo e a harmonia entre os poderes.

Durante a visita a Brasília, Lula também irá pedir pessoalmente o apoio dos chefes do parlamento na aprovação de ajustes no Orçamento de 2023 que permitam a inclusão da continuidade do pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil e o reajuste do salário mínimo.

Aliados de Lula já vem costurando apoios ao presidente eleito esses devem estar condicionados também ao apoio do futuro presidente à reeleição de Pacheco para o comando do Senado e a neutralidade de do petista quanto à reeleição de Lira para a presidência da Câmara.



Além das agendas oficiais do governo, o petista deverá ter encontros políticos, em que irá discutir os nomes para integrar a equipe da transição e ampliação da base de seu governo no Congresso.

