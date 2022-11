Reprodução / Instagram - 16.04.2022 Presidente nacional do MDB, Baleia Rossi

O presidente nacional do MDB , Baleia Rossi , disse nesta terça-feira (8) que conversará com lideranças do partido e responder até quarta (9) se participarão da transição de governo. A sigla foi convidada para aderir a equipe pela presidente do PT , Gleisi Hoffmann , na manhã desta terça (8).



“O MDB teve uma posição independente no segundo turno, mas tem um compromisso com a agenda do país. O partido tem uma postura colaborativa”, comentou Rossi em entrevista para a CNN Brasil. Ele ainda relatou que a legenda é plural e por isso a decisão será tomada por todas as lideranças.

Na tarde de hoje, Geraldo Alckmin (PSB), chefe da transição, confirmou Simone Tebet (MDB) na equipe. Isso não significa que o MDB oficializará sua participação na transição.

Baleia comentou que o partido saiu forte da eleição e que “é natural que as bancadas, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, tenham vontade de contribuir nesse processo de sucessão nas duas Casas”.

MDB na transição

O PT também convidou o MDB para fazer parte da equipe de transição. O comunicado da deputada federal foi feita ao lado do presidente nacional emedebista, Baleia Rossi, após reunião na Câmara dos Deputados.

A direção do Partido dos Trabalhadores também está conversando com o PSD, de Gilberto Kassab, e o União Brasil, de Luciano Bivar. O principal objetivo do futuro governo é formalizar alianças com siglas que não estiveram ao lado do petista durante as eleições 2022.

“Gostaríamos muito que o MDB participasse desse conselho político do governo de transição para a gente discutir as questões programáticas, o que vem pela frente, as dificuldades que podemos ter”, falou Gleisi Hoffmann.



Baleia Rossi agradeceu o convite e revelou que conversará com líderes do MDB para saber se o partido irá participar da transição. Ele relatou que enxerga “espírito colaborativo” por parte da legenda.

“É uma decisão que não vou tomar sozinho. O MDB tem muitos líderes, vou conversar com cada um deles. Mas posso adiantar que vejo no partido um espírito colaborativo”, afirmou. “Acredito que até amanhã teremos essa definição”, completou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.