Teve início nesta terça-feira (8) a São Paulo Tech Week 2022, semana de inovação e tecnologia da cidade de São Paulo. A realização do evento é da SP Negócios em parceria com a Co_lab da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

O prefeito Ricardo Nunes participou da abertura da Semana e da quarta edição do Innovation Xperience Conference. Para ele, a Prefeitura de São Paulo trabalha para dar acesso à tecnologia à toda a população. “Damos oportunidades para todos se inserirem na tecnologia. Não tem avanço da internet sem tecnologia e se não for para todos. Exemplos de nossas ações, podem ser citadas a instalação de antenas em locais onde não tinha internet e a redução da alíquota de ISS para setores do mercado digital”, disse Ricardo Nunes.



Já o diretor-presidente da SP Negócios, Aloysio Nunes, enfatizou que o setor de nova tecnologia na cidade de São Paulo está disperso e a Prefeitura tem muito a contribuir. Aloysio Nunes disse que a atual gestão tem visão para o mundo novo que está surgindo e citou a redução do tempo de licenciamento de empresas e um projeto enviado à Câmara que atende o setor de games. “É um estímulo muito grande as medidas de incentivo adotadas pela Prefeitura pois a cidade é um dos grandes centros de negócios do mundo”, completou o diretor-presidente da SP Negócios. “Estamos vivendo num mundo melhor porque o digital cria uma utopia, que é fraternidade universal”, completou.



Para a secretária de Desenvolvimento Econômico, do Trabalho e Empreendedorismo, Aline Cardoso, a Prefeitura de São Paulo adota a estratégia de acelerar negócios e já auxiliou 340 startups. “Muitos vieram da periferia e já qualificamos e formamos, em tecnologia, mais de 36 mil pessoas nos últimos anos. Estamos com editais para nova política de realizar não só os cursos de forma virtual como ter centros físicos espalhados pela cidade para possibilitar a qualificação profissional”, disse Aline.

Conferência

A Tec Week deste ano terá a 4ª edição do Innovation Xperience Conference cujo tema central é a "A nova era relacional: inovação digital, propósito e experiência recorrente". É uma oportunidade às maiores plataformas digitais do país debaterem os principais desafios, tendências e soluções para a economia digital.



Na abertura da Conferência, Andriei Gutierrez, presidente do CEDI da FecomercioSP, participou ao lado do diretor-presidente da SP Negócios, Aloysio Nunes, e do presidente do MID, Vitor Magnani. Gutierrez abordou a importância da transformação digital para os negócios e apresentará as iniciativas que a Federação tem desenvolvido neste sentido. “Mais de 120 palestras com pessoas de referência nesse mundo de negócios, expor aquilo que estão fazendo e recebendo contribuições, num evento para promover conexões”, explicou Aloysio Nunes.



Painéis



No painel "Varejo & Serviços Financeiros: a convergência em prol da experiência de compra", Fernando Tassin, coordenador do Comitê Meios de Pagamento da FecomercioSP, falará sobre o novo papel do varejo diante da "fintechização" – tendência que consiste na oferta aos clientes de serviços antes restritos a bancos e instituições financeiras.

Neste contexto, destacará as possibilidades para melhorar a experiência de compra dos consumidores.



Serão mais de 120 palestrantes, que discutirão temas ligados à inovação, à tecnologia e à digitalização dos negócios, envolvendo empresas nativas digitais e grandes corporações em transformação digital. Os debates serão divididos em quatro temáticas principais: Inovação em Serviços Financeiros; Games; Empreendedorismo e Vendas Online; e Healthtechs e Wellness.



A programação completa pode ser conferida no site do evento, pelo link: https://www.ixconference.com.br/programacao/.