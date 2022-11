Montagem Valdemar Costa Neto quer PL no governo Lula

Valdemar Costa Neto , presidente do PL , quer se encontrar na próxima semana com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O cacique político quer resolver o futuro da sua sigla. Seu principal objetivo é escutar os planos do futuro governo e definir se embarcará na base aliada ou fortalecerá Jair Bolsonaro (PL) para ser o principal opositor.



Segundo apurou o Portal iG, Valdemar recebeu reclamações tanto de bolsonaristas eleitos pelo seu partido quanto apoiadores de Lula. Ele tem total consciência que o PL perderá deputados na próxima janela de desfiliação e quer saber qual risco político deverá seguir.

Atualmente, a turma mais barulhenta é a que defende adesão ao governo Lula. A explicação é que o grupo terá emendas para suas bases eleitorais, fortalecendo-se para 2024, quando ocorrerão as eleições municipais. Além disso, parlamentares lulistas destacam que o PL não consegue ser forte como oposição.

Já bolsonaristas que foram eleitos pelo partido reclamaram de parlamentares que garantem que estarão com o futuro governo. As mensagens circularam em um grupo da legenda e uma reunião deverá acontecer nos próximos dias para saber qual o posicionamento de Valdemar.

Por conta disso o presidente do PL quer conversar com Lula. Ele apresentará seus interesses e saberá do futuro presidente da República se o PT tem o interesse de tê-lo na base aliada. A tendência que o petista não tenha nenhuma resistência para fazer as pazes com seu antigo aliado.

Antes do resultado do segundo turno, Valdemar planejava se manter neutro. Mas percebeu que o plano é impossível de ocorrer. Então a ideia é solucionar a situação o mais breve possível.

Neste momento, o PL vive cercado de incógnitas. Valdemar sempre fez a agremiação ser fisiológica para poder compor a base governista. No entanto, ao apoiar Bolsonaro, o 22 ficou marcado por ser o partido do bolsonarismo. Romper com o grupo não será muito fácil.

E o futuro de Bolsonaro?



O futuro do presidente da República no PL dependerá da decisão de Valdemar. Se ele resolver fazer parte da base governista, Bolsonaro dificilmente ficará na sigla. Não é descartada a possibilidade dele se filiar ao Republicanos.

Porém, se o PL resolver ficar na oposição, o atual chefe do executivo federal será blindado pelo partido e será colocado como principal opositor de Lula, visando 2026.

