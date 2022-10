Montagem Valdemar Costa Neto quer PL no governo Lula

Valdemar Costa Neto está enfrentando dificuldades na campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) na reta final do segundo turno das eleições 2022 . O chefe do Partido Liberal tem articulado com aliados um plano para fazer parte de um eventual governo Lula a partir do ano que vem.



Uma ala grande ala do PL é conhecida por sempre estar na base governista. Congressistas que fazem parte deste grupo preferem compor com o governo para ter maior facilidade na liberação de verbas para seus núcleos eleitorais, principalmente quem possui votações expressivas no interior do Brasil.

Porém, o partido também conseguiu eleger um enorme número de bolsonaristas, como Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e Nikolas Ferreira. Não é segredo para ninguém que, caso o PT volte ao poder, o trio será oposição. O foco será ficar forte para lançar um nome, possivelmente Jair Bolsonaro, como candidato à Presidência.

O PL terá uma bancada com 99 deputados, atualmente 60 são próximos ao atual presidente. No entanto, com Lula no poder, acredita-se que metade deve pular do barco e fazer parte do governo petista. Além disso, os outros 39 devem estar com o ex-presidente já no dia primeiro de janeiro.

Valdemar sinalizou que está aberto a conversas. Em um primeiro momento, ele não indicará nomes para ministérios. Porém, a contrapartida será que o PT permita que a sigla seja neutra, ou seja, todos os parlamentares tenham independência para votar conforme suas convicções.

Esse seria o primeiro passo para melhorar a relação entre os dois partidos. Só que o chefe do PL não descarta uma relação ainda mais próxima nas eleições de 2024, principalmente em cidades do Norte e Nordeste.

O PT aceitará as condições do PL?

Lula é favorável que o PL esteja na base governista, desde que Bolsonaro seja isolado ou retirado da sigla. O petista também não irá criar resistência numa possível neutralidade do partido desde que a maioria esteja apoiando os projetos de um eventual governo do PT.

Uma conversa entre lideranças do PT com Valdemar ocorrerá apenas após as eleições, caso Lula confirme sua vitória no próximo domingo (30).

