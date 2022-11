Reprodução Jair Bolsonaro abraça o presidente do PL, Valdemar Costa Neto

Valdemar Costa Neto bateu o martelo e decidiu que o PL será oposição ao governo Lula , que terá início no ano que vem. O atual presidente Jair Bolsonaro será o principal nome político da sigla para enfrentar a gestão petista. A definição ocorre em meio as informações de que o chefe da sigla tinha interesse em conversar com Lula na semana que vem.



Mais cedo, o Portal iG informou que Valdemar queria decidir a posição do Partido Liberal rapidamente para evitar uma confusão entre apoiadores de Bolsonaro e Lula. Por conta disso, ele teria o interesse de ter uma reunião com Lula para escolher entre a oposição e a situação.

A reportagem também relatou que a turma mais barulhenta é a que defende adesão ao governo Lula. A explicação é que o grupo terá emendas para suas bases eleitorais, fortalecendo-se para 2024, quando ocorrerão as eleições municipais. Além disso, parlamentares lulistas destacam que o PL não consegue ser forte como oposição.

Já bolsonaristas que foram eleitos pelo partido reclamaram de parlamentares que garantem que estarão com o futuro governo. As mensagens circularam em um grupo da legenda e uma reunião deverá acontecer nos próximos dias para saber qual o posicionamento de Valdemar.

Diante deste cenário, o presidente do PL resolveu ficar ao lado dos apoiadores de Bolsonaro. Ele anunciará na próxima terça-feira (8) que a sigla será oposição e lançará um nome para concorrer à Presidência do Senado. Nomes estão sendo especulados e o martelo pode ser batido nos próximos dias.

Bolsonaro será a grande estrela do PL

Uma pessoa muito próxima de Valdemar contou para a reportagem que o objetivo do presidente do PL é transformar Bolsonaro na grande estrela do partido. O chefe do executivo federal terá uma função importante na agremiação e poderá usar toda a estrutura da legenda para defender seus projetos.

Antes do resultado do segundo turno, Valdemar planejava se manter neutro. Mas percebeu que o plano é impossível de ocorrer. Então ele decidiu ficar ao lado do atual presidente, deixando-o de ser uma sigla do “Centrão” para se alinhar aos ideais do bolsonarismo.

O PL conseguiu eleger 99 deputados e também terá a maior bancada no Senado. Ao se tornar oposição, ainda não se sabe quantos parlamentares decidirão sair do partido na próxima janela partidária.

