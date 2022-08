Reprodução / CNN Brasil - 28/06.2022 Randolfe Rodrigues fala sobre o pedido de abertura da CPI do MEC

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) pediu, nesta quarta-feira (31), que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, abra uma investigação para apurar se o presidente Jair Bolsonaro (PL) interferiu na Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Em depoimento, um integrante do órgão, identificado como Luiz Felipe Barros Felix, chegou a admitir que recebeu a missão de levantar informações de um episódio relacionado ao filho 04 do presidente, sob apuração de um inquérito da PF.

Felix contou que trabalhava na Abin vinculado diretamente a Alexandre Ramagem, então comandante da agência e homem de confiança do presidente. O agente confirmou que recebeu a missão de um auxiliar do chefe do órgão de levantar informações sobre o paradeiro de um carro elétrico avaliado em R$ 90 mil, que teria sido doado a Jair Renan e seu ex-assessor, Allan Lucena, por um empresário do Espírito Santo interessado em ter acesso ao governo federal. Segundo o espião, o objetivo da missão era prevenir "riscos à imagem" de Bolsonaro.

"O objetivo era saber quem estava utilizando o veículo", afirmou Felix, em depoimento. "O objeto de conhecimento era para saber se os informes que pudessem trazer risco à imagem ou à integridade física do presidente eram verdadeiros ou não."

Após a divulgação do relatório da PF, o presidente afirmou na terça-feira (30) não ter influência sobre a agência e atacou os filhos do ex-presidente Lula (PT).

"Investigue. Não compare meus filhos com os filhos de Lula. Vocês passaram anos sem falar do filho do Lula. Qualquer filho tem que ser investigado. Agora, pare de massacrar", disse.

Depois, afirmou não ter influência sobre a Abin e que ela "faz o seu trabalho".

Em nota, a Abin informou na terça que não há documentos oficiais sobre a operação e que Felix não faz mais parte do quadro de funcionários da agência desde 29 de março de 2021, 13 dias após ele ter sido flagrado em missão.

