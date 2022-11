Reprodução/Youtube Alexandre de Moraes, presidente do TSE

O ministro Alexandre de Moraes , presidente do TSE ( Tribunal Superior Eleitoral ) disse nesta quinta-feira (3) que o resultado das urnas eletrônicas nas eleições 2022 é legítima e incontestável. O magistrado também relatou que pessoas que estão tentando aplicar um golpe de estado serão responsabilizadas.



“As eleições acabaram, o segundo turno acabou democraticamente no último domingo. O TSE proclamou o vencedor, o vencedor será diplomado até dia 19 de dezembro e tomará posse em 1º de janeiro de 2023. Isso é democracia, isso é alternância de poder, isso é estado republicano”, disse Moraes.

O posicionamento do ministro ocorreu na primeira sessão feita pelo TSE depois da eleição que ocorreu no último domingo (30). Na corrida presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 50,90% dos votos válidos e derrotou o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

Com a confirmação da vitória do petista, bolsonaristas se revoltaram e começaram a bloquear rodovias no começo da semana. Eles passaram a contestar o resultado da eleição e fizeram protestos antidemocráticos. Tornou-se comuns imagens de cidadãos pedindo intervenção militar.

“Não há como se contestar um resultado democraticamente divulgado com movimentos ilícitos, com movimentos antidemocráticos, criminosos que serão combatidos e os responsáveis responsabilizados sob a pena da lei. A democracia venceu novamente no Brasil”, falou o presidente do TSE.

“Aqueles que criminosamente não estão aceitando, que estão praticando atos antidemocráticos, serão tratados como criminosos e as responsabilidades serão apuradas”, acrescentou, referindo-se a tentativa de golpe de apoiadores do presidente Bolsonaro.

Moraes relatou que os bloqueios nas estradas após o fim das eleições são “criminosos”. Ele contou que o procurador-geral eleitoral cobrou ação imediata da presidência do TSE.

Moraes fala das urnas eletrônicas

Alexandre de Moraes parabenizou a velocidade da apuração das urnas eletrônicas. Ele relatou que foram três horas para o fim da votação em todo o país. “Mostrando a eficiência, a competência e a rapidez das urnas e do sistema eleitoral", contou.

"Os eleitores demonstraram a total confiança nas urnas eletrônicas comparecendo e escolhendo os seus candidatos. Participando, assim, da festa da democracia, que se encerrou com as eleições proclamadas pelo TSE no domingo", concluiu.

