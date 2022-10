Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado Federal

Um dia após vitória de Lula nas urnas, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) ligou para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse que está aberto ao diálogo.

O primeiro obstáculo da transição será sobre negociação para aprovar Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que autorize o próximo governo a pagar Auxílio Brasil em 2023 . Pacheco disse que Senado 'está aberto a debater medidas reais e resolver os problemas urgentes do país'.

Há pouco, liguei para o presidente Lula, eleito neste domingo. Dei a ele os meus parabéns pela vitória e disse também que encontrará no Senado toda a colaboração, com a devida interlocução democrática, para resolvermos os reais e urgentes problemas enfrentados pelos brasileiros. — Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) October 31, 2022

"Há pouco, liguei para o presidente Lula, eleito neste domingo. Dei a ele os meus parabéns pela vitória e disse também que encontrará no Senado toda a colaboração, com a devida interlocução democrática, para resolvermos os reais e urgentes problemas enfrentados pelos brasileiros", escreveu Pacheco nas redes sociais.

Após a apuração do resultado, Rodrigo Pacheco participou de coletiva de imprensa.

"Expresso reconhecimento do resultado da eleições no Brasil, de forma plena, absoluta, insuscetível de quaisquer questionamentos. Eu saúdo todos os candidatos que disputaram essas eleições, de primeiro e segundo turno. Todos eles contribuíram para contrução democrática, para o debate de ideias para nossa democracia", disse Pacheco.

