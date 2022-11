Fabiano Rocha/Agência O Globo Bolsonaristas fecham rodovia em protesto

Grupos de bolsonaristas no Telegram estão orientando manifestantes bolsonaristas a permanecer nas ruas depois do discurso de reconhecimento do resultado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta terça-feira (1).

Em um vídeo divulgado em um dos grupos, um homem vestido com camisa amarela e casaco militar diz ter informações “direto do quartel” sobre o conteúdo da declaração.

"Bolsonaro vai falar que não está a favor dos nossos protestos porque se ele falar, pode ser preso. Então nós temos que permanecer 72h na rua do mesmo jeito", diz o manifestante.

Grupos da militância bolsonarista também pedem doações via pix para levar água e comida aos caminhoneiros.

Depois de 44 horas de silêncio, o presidente fez um breve discurso nesta terça-feira (1) onde agradeceu pelos mais de 58 milhões de votos recebidos e pediu manifestações pacíficas.

De acordo com ele, os atos não devem usar “métodos da esquerda”, citando a “destruição de patrimônios e cerceamento do direito de ir e vir”.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.