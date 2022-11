Reprodução/Twitter Apoiadores de Bolsonaro fecharam rodovias em várias partes do país

Enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) mantinha um silêncio sepulcral e se mantinha trancado dentro do Palácio da Alvorada, e apoiadores infiltrados entre caminhoneiros tentavam paralizar o país, grupos de apoio agiam nas sombras da internet."Vamos conseguir ser a resistência e salvar o Brasil. Doe para ajudar", diz um texto enviado centenas de milhares de vezes em canais bolsonaristas do Telegram .



A reportagem se infiltrou desde o momento do anúncio da vitória de Lula (PT) nas eleições 2022 no canal Nova Direita, que conta com quase 50 mil inscritos e pertence ao pastor Jackson Villar , já denunciado por declarações antidemocráticas e incentivar até a quebrarem as urnas eletrônicas. O que se vê, desde então, é um levante para incentivar caminhoneiros a paralizarem o país até que as Forças Armadas sejam convocadas para um golpe de estado.

Dentro da comunidade, a todo momento é enviada uma mensagem pedindo dinheiro, conforme mostra a imagem abaixo. O Pix é para a Amec (Associação Mensagem de Esperança). No cadastro de empresas, a Associação aparece sob a presidência de Celina do Carmo Vaz Quesada e está estabelecida em Campinas. Na descrição, ela aparece como atividade associativa não descrita, que poderia ser quase tudo numa ONG, até defesa de LGBTQIA+.

Reprodução Grupo pede dinheiro para financiar protestos

Mas não é o que ela faz. Em maio, a Amec perdeu uma ação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que foi movida pelo PDT, partido de Ciro Gomes, por conta de uma organização ilegal de motociata em favor de Bolsonaro em Campinas. Na ocasião foram vendidos ingressos em favor da entidade, o que foi caracterizado pela Corte como Caixa 2. Segundo decisão do ministro Alexandre de Moraes, a entidade teve de “informar e comprovar o montante financeiro que foi arrecadado ou direcionado para a motociata realizada no dia 15/04/2022, bem como para que informe se há algum tipo de vinculação com o Senhor Jair Messias Bolsonaro”.



Desta vez a estratégia é semelhante. Num só canal quase 50 mil pessoas são bombardeadas para enviarem Pix sob a justificativa de que é para mandar marmitas para os caminhoneiros, ou seja, uma forma de financiamento da tentativa de golpe. A reportagem participou de uma conversa via áudio em que os membros do canal estavam na madrugada desta terça-feira em que um dos administradores confirmou que já haviam recebido mais de R$ 20 mil em doações, num único dia.

Declaração de Bolsonaro

Após as declarações de Bolsonaro, que não reconheceu a derrota e não pediu os debloqueios das vias, novamente a reportagem participou de uma transmissão ao vivo na comunidade de Jackson Villar. Nela, um homem identificado como Victor Vaz, dentista e que usa as redes sociais para criticar Lula, estava falando. "Esqueça o que disse o Bolsonaro, ele falou nas entrelinhas, vamos continuar. Precisamos continuar 78 horas para convocarem as Forças Armadas", ensinou.

A máxima é repetida a exaustão por outros membros. Lucas Andrade, identificado como morador de São José dos Campos e um dos administradores da comunidade diz que fala por Villar. "Vamos doar pessoal. Amanhã vamos todos para a rua apoiar os caminhoneiros é agora ou nunca. Não vamos aceitar a fraude", insurgiu. Quem concordou com ele foi a fisioterapeuta Vânia Montechiare, que atua no Rio de Janeiro. Também via áudio ela foi enfática ao dizer que "o presidente precisa da gente mais do que nunca".

Como o grupo se organiza

Com medo de ser banido, o grupo cria várias comunidades ao mesmo tempo em diversas plataformas. Eles estão no WhatsApp, em vários canais no Telegram e até no Signal que, nas palavras dele, "não cai quando mandam derrubar". E a estratégia é tentar evitar bloqueios. "Não vamos falar sobre fraude, não vamos colocar nada no nome ou descrição. Eu fiz uma aqui no Rio de Janeiro e usamos imagem de doces, como se fosse uma confeitaria pra enganar, assim não derruba", informou um deles.

Mas o próprio Lucas não concordou. "O algoritmo não fica muito focado em imagem, o que vale é denúncia, por isso não podemos permitir que infiltrados estejam aqui", afirmou ele usando a mesma estratégia todos os dias: exigir que os membros usem fotos e descrição em sua conta no Telegram. Na noite desta terça-feira, um usuário ligado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu a comunidade e conseguiu espaço para falar. "Por que vocês não aceitam o resultado? O povo quis o Lula", afirmou antes de ser expulso da comunidade à base de xingamentos e ofensas.

Pode ser preso?

Segundo decisão do ministro Alexandre de Moraes, a polícia está autorizada a acabar com os bloqueios e também prender e multar quem se recusar a deixar as estradas. A reportagem questionou o jurista Marco Aurélio de Carvalho, um dos líderes do Prerrogativas, se é possível indiciar os representantes da Amec e enquadrá-los como financiadores de um crime. "Sem dúvida nenhuma. Qualquer coisa que tenha aspecto financeiro pode ser caracterizado como financiamento de uma tentativa de golpe", iniciou ele.

"A associação terá de responder por dar suporte a uma insurreição golpista e quem fez as doações também pode ser enquadrado, caso haja denúncias embasadas", garantiu o jurista, lembrando que era necessário investigar e encontrar. Os canais, no entanto, podem ser tirados do ar sob decisão do TSE.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.