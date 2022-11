Reprodução/Twitter Apoiadores de Bolsonaro fecharam rodovias em várias partes do país

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) liberou 460 bloqueios nas estradas do país e aplicou 438 autuações, até o início da noite desta terça-feira (1), segundo informações publicadas no Twitter do órgão. Mesmo assim, ainda de acordo com a PRF, no momento, havia interdições ou bloqueios em 20 estados.

Santa Catarina apresentava o maior número de ocorrências, com 36 bloqueios, seguido por 20 interdições no Pará, 25 interdições e 8 bloqueios em Mato Grosso, 9 interdições e 7 bloqueios no Paraná, 13 interdições e 8 bloqueios em Minas Gerais, 16 interdições em Rondônia, 1 interdições e 2 bloqueios no Rio Grande do Sul, 3 interdições em Mato Grosso do Sul, 7 interdições no Espírito Santo, 5 interdições e 1 bloqueio em Pernambuco, 5 interdições em São Paulo, 2 interdições no Rio de Janeiro.

No Rio de Janeiro, dois pontos seguiam parcialmente interditados até as 20h, segundo a PRF, na BR 116 na altura do município de Itatiaia, já próximo ao estado de São Paulo, e na BR 465, em Seropédica, região metropolitana do Rio.





Ao longo do dia, a PRF usou diálogo e às vezes a força para desobstruir as rodovias. Em vídeos divulgados pelo órgão nas redes sociais, policiais de choque da corporação dispersam manifestantes com uso de bombas de gás e de efeito moral.

Em outros vídeos divulgados nas redes, há momentos em que policiais aparecem conversando com os manifestantes, buscando a colaboração para saírem da pista, o que nem sempre deu resultado, apesar das determinações da Justiça, de serem aplicadas multas ou até a retirada à força dos veículos e dos manifestantes, que não aceitam o resultado das eleições que tornaram Luiz Inácio Lula da Silva presidente da República.

