O ministro Edson Fachin , do Supremo Tribunal Federal ( STF ) disse que, durante encontro do presidente Jair Bolsonaro (PL) com ministros da Corte nesta terça-feira (1) , o mandatário afirmou que "acabou" as eleições e que o momento é de "olhar para frente".

"O presidente da República utilizou o verbo acabar no passado. Ele disse 'acabou'. Portanto, olhar para frente", afirmou o magistrado a jornalistas.

Além de Fachin, os ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, André Mendonça e o ministro da Economia, Paulo Guedes, também participaram da reunião com Bolsonaro.

Em nota, o STF afirmou que o encontro tratou “de uma visita institucional, em um ambiente cordial e respeitoso, em que foi destacada por todos a importância da paz e da harmonia para o bem do Brasil”. Além disso, a Corte destacou que Bolsonaro reconheceu “o resultado final das eleições”.

Leia a íntegra do comunicado do Supremo

“Encontro do STF com Presidente Jair Bolsonaro

O Presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve na tarde desta terça-feira no Supremo Tribunal Federal a convite da Presidência, onde conversou com os Ministros da Corte que estavam presentes em Brasília: a presidente Rosa Weber, o decano Gilmar Mendes, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Compareceu também o Ministro da Economia, Paulo Guedes.

Os Ministros do STF reiteraram o teor da nota oficial divulgada, que consignou a importância do reconhecimento pelo Presidente da República do resultado final das eleições, com a determinação do início do processo de transição, bem como enfatizou a garantia do direito de ir e vir, em razão dos bloqueios nas rodovias brasileiras.

Tratou-se de uma visita institucional, em ambiente cordial e respeitoso, em que foi destacada por todos a importância da paz e da harmonia para o bem do Brasil.”

Pronunciamento de Bolsonaro

Antes de ir ao STF, o presidente da República discursou pela primeira vez após as eleições em que foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último domingo (30) . Bolsonaro destacou que continuará "cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição", mas não citou o petista.

"Enquanto presidente da República, e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira", disse o mandatário.

