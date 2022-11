Reprodução Ao todo, Bolsonaro ficou 44 horas em silêncio

O presidente em exercício, Jair Bolsonaro (PL), discursou pela primeira vez desde o anúncio da vitória do presidente eleito Lula (PT) no segundo turno das eleições, por volta das 19h de domingo (30). Ao todo, ele ficou 44 horas em silêncio. A avaliação de integrantes do Judiciário e de aliados de Bolsonaro é que a conduta dele tenha insuflado os bloqueios antidemocráticos nas estradas.

Bolsonaro deu início à fala agradecendo aos mais de 58 milhões de brasileiros que votaram nele e afirmou que os bloqueios nas estradas são "fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral". Depois, mudou o tom e disse que "manifestações pacíficas são bem-vindas", mas que "o direito de ir e vir" deve ser preservado, ao contrário do que, segundo ele, prega a esquerda. Ao final, o candidato derrotado garantiu que seguirá cumprindo "todos os mandamentos da Constituição", o que sugere que ele não contestará o resultado das eleições.

O discurso durou, ao todo, dois minutos e três segundos e o fato virou motivo de piada nas redes sociais. Veja os comentários de alguns dos internautas sobre o episódio:

Gente? Com esse discurso de 2 minutos depois de um sumiço de 2 dias o Bolsonaro acabou de se assumir low profile!!! Seja bem vindo a bandeira presidente 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 — gab ❌ gab (@gabnaoestamorto) November 1, 2022

Bolsonaro ficou 2 dias escrevendo discurso de 2 minutos? — Math Henrique (@henri_matheuss) November 1, 2022

momento em que até os bolsonaristas ficaram sem o que dizer sobre discurso de 2 minutos de bolsonaro pic.twitter.com/nG3TQK5NBi — Luíza Britto (@lubrittoc) November 1, 2022

Bolsonaro rompe o silêncio e, num discurso lido de 2 minutos, não disse nada. — Prof. Hebert Durães (@hebertvduraes) November 1, 2022

Bolsonaro demorou quase 2 dias pra fazer um discurso de 2 minutos, não reconheceu a vitória do Lula e só atacou a esquerda kkk isso foi patético em tantos níveis pic.twitter.com/rOGDGdvglC — rainha b #13 (@xhabitual) November 1, 2022

bolsonaro depois de 2 minutos de discurso

pic.twitter.com/oEgMQrhNUx — M (@araujoemillee) November 1, 2022

2 minutos de discurso? que precoce bolsonaro cadê o imbroxável — SNAKE (@snaketth) November 1, 2022

🚨 INCRÍVEL! Com menos de 2 minutos de discurso, Jair Bolsonaro consegue superar Vickie de Stranger Things e tem agora uma cena com o período mais curto na história. — Stranger Things Brasil (@strangertbr) November 1, 2022

gaga sendo ovacionada de pé em venice na estreia de a star is born: 8 minutos

--------

discurso do bolsonaro dps de perder as eleições: 2 minutos pic.twitter.com/g7B6VaTB5c — gui (@doperotic) November 1, 2022

bolsonaro fez o povo esperar 3 horas plantado em brasília pra fazer um discurso de 15 segundos e sair sem responder nenhuma pergunta pic.twitter.com/PZ8tTSToOi — paiva (@paiva) November 1, 2022

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .