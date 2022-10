Rovena Rosa/Agência Brasil Pronunciamento do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva após resultado das eleições no Hotel Intercontinental

Neste domingo (2) foi finalizado o pleito eleitoral de 2022 . Os eleitores brasileiros foram às urnas para votar no seu candidato à Presidência da República e, em 12 estados, para escolher o político que vai governar as respectivas unidades federativas pelos próximos quatro anos.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou que dos 156.454.011 eleitores aptos a votar, 124.252.796 foram às urnas. O número corresponde a 79,41% do total de brasileiros que poderiam exercer o sufrágio.

O resultado mais aguardado pela população era relacionado à escolha do chefe do Executivo Brasileiro. Com 60.345.999 votos (50,90% dos votos válidos) Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito pela terceira vez o presidente do país.

O atual presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputou o segundo turno contra o petista, recebeu 58.206.354 votos (49,10% dos votos válidos). Além do revés, esta foi a primeira vez que um presidente não consegue ser reeleito no Brasil desde 1998, quando foi aprovada a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que instituiu a reeleição.

Discurso de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, durante o seu primeiro discurso , a reconciliação do país e chamou todos os brasileiros para se unirem em favor do futuro da população. O petista prometeu combater à fome e investir no desenvolvimento do Brasil.

Lula relembrou quando enfrentou diversos processos por corrupção e que o perseguiram nos últimos anos. “Tive um processo de reeleição na política. Tentaram me enterrar vivo e eu to aqui”, comemorou o presidente eleito, sendo aplaudido pelo público presente.

"O novo Brasil que iremos construir a partir de 1º de janeiro não interessa apenas ao povo brasileiro, mas a todas as pessoas que trabalham pela paz, a solidariedade e a fraternidade, em qualquer parte do mundo", completou o político, que vai assumir o cargo no dia 1° de janeiro de 2023.

Tarcísio vence em São Paulo

Outro destaque deste domingo de eleições foi a vitória de Tarcísio de Freitas (Republicanos) , ex-ministro da Infraestrutura, no estado de São Paulo.

Com 100% das urnas apuradas, o aliado do presidente Jair Bolsonaro conquistou 55,27% votos, o que representa 13.480.190 dos votos válidos, contra 44,73% de Fernando Haddad (PT), que obteve 10.908.972 votos.

Tarcísio iniciou a disputa do segundo turno favorito após ficar em primeiro lugar no primeiro turno e liderar as pesquisas de intenções de votos. Será a primeira vez que os paulistas serão governados por uma liderança que não é filiada ao PSDB. A última vez que isso ocorreu foi em 1994, quando Luiz Antônio Fleury Filho, do MDB, era o governador.

Eduardo Leite leva no Rio Grande do Sul

O candidato Eduardo Leite (PSDB) venceu o segundo turno das eleições na corrida pelo governo do Rio Grande do Su l. Com 100% das urnas apuradas, o tucano teve 57,12% (3.687.126) dos votos. O adversário Onyx Lorenzoni (PL) alcançou 42,88% (2.767.786) dos votos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Eduardo Leite nasceu em Pelotas (RS), tem 37 anos e foi vereador e prefeito do município em que nasceu. Entre 2019 e 2022 ele governou o estado do Rio Grande do Sul. Renunciou neste ano para concorrer à Presidência da República, mas não foi escolhido para a disputa pelo partido que é membro, o PSDB.

Além de Leite, merecem ser destacadas as vitórias de Jerônimo (PT) na Bahia, com 52,79% dos votos válidos, e também de Raquel Lyra (PSDB) em Pernambuco, com 58,70 dos votos com 100% das urnas apuradas.

Governadores de Alagoas, Espírito Santo, Paraíba, Amazonas, Sergipe, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rondônia também foram eleitos no segundo turno.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.