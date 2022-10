Montagem/iG Eduardo Leite e Tarcísio de Freitas foram eleitos no 2° turno

Os cerca de 156 milhões de eleitores brasileiros foram às urnas neste domingo (30) para votar, no segundo turno, nos seus candidatos para os cargos de governador e presidente da República.



O Trubunal Superior Eleitoral registrou, desde o primeiro turno das eleições, 224 candidatos ao governos dos 26 estados e do Distrito Federal. Foram 242 políticos postulantes ao cargo de vice-governador.

Confira como ficou definido o governo em cada um dos estados e no Distrito Federal, com dados do primeiro e do segundo turno:

SUDESTE

- Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB) reeleito no segundo turno, com 53,80% dos votos. Ele disputou com Manato (PL), que teve 46,20% dos votos.

- Minas Gerais: Romeu Zema (Novo) reeleito no primeiro turno com 56,18% dos votos.

- Rio de Janeiro: Cláudio Castro (PL) reeleito no primeiro turno com 58,67% dos votos.

- São Paulo: Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi eleito no segundo turno. A disputa foi contra Fernando Haddad (PT).

NORDESTE

- Alagoas: Paulo Dantas (MDB) foi reeleito. Ele disputou o segundo turno com Rodrigo Cunha (União Brasil).

- Bahia: Jerônimo (PT) conquistou a reeleição no segundo turno. A disputa foi com ACM Neto (União Brasil).

- Ceará: Elmano de Freitas (PT) eleito no primeiro turno com 53,69% dos votos.

- Maranhão: Carlos Brandão (PSB) foi eleito no Maranhão no primeiro turno com 51,19% dos votos.

- Paraíba: João Azevêdo (PSB) foi o vencedor entre os paraibanos com 52,51% dos votos. O segundo turno foi disputado contra Pedro Cunha Lima (PSDB), que recebeu 47,49%.

- Pernambuco: Raquel Lyra (PSDB) se sagrou eleita no segundo turno após disputa contra Marília Arraes (Solidariedade). Lyra teve 58,78%, ante 41,22% de Arrares.

- Piauí: Rafael Fonteles (PT) eleito no primeiro turno com 56,65% dos votos.

- Rio Grande do Norte: Fátima Bezerra (PT) reeleita no primeiro turno com 58,20% dos votos.

- Sergipe: Fábio Mitidieri foi eleito com 51,70% dos votos. A disputa foi vencida em um segundo turno contra Rogério Carvalho (PT), que teve 48,30%.

NORTE

- Acre: Gladson Cameli (PP) reeleito no primeiro turno com 56,64% dos votos.

- Amazonas: Wilson Lima (União Brasil) venceu as eleições no segundo turno com 56,76% dos votos. Eduardo Braga (MDB) teve 43,24%.

- Amapá: Clécio Luís (Solidariedade) eleito no primeiro turno 53,40% dos votos.

- Pará: Helder Barbalho (MDB) reeleito no primeiro turno com 69,40% dos votos.

- Rondônia: Coronel Marcos Rocha (União Brasil) venceu no segundo turno com 52,47%, ante 47,53% de Marcos Rogério (PL).

- Roraima: Antonio Denarium (PP) reeleito no primeiro turno com 56,47% dos votos.

- Tocantins: Wanderlei Barbosa (Republicanos) eleito no primeiro turno com 58,14% dos votos.

SUL

- Paraná: Ratinho Júnior (PSD) reeleito no primeiro turno com 69,64% dos votos.

- Rio Grande do Sul: Eduardo Leite (PSDB) venceu o segundo turno com 57,10% do votos. Ele disputou contra Onyx Lorenzoni (PL), que teve 42,90%.

- Santa Catarina: Jorginho Mello (PL) eleito no segundo turno após disputa contra e Décio Lima (PT). Mello teve 70,65%, contra 29,35% de Lima.

CENTRO-OESTE

- Distrito federal: Ibaneis Rocha (MDB) reeleito no primeiro turno com 50,30% dos votos.

- Goiás: Ronaldo Caiado (União Brasil) reeleito no primeiro turno com 51,81% dos votos.

- Mato Grosso: Mauro Mendes (União Brasil) reeleito no primeiro turno com 68,57% dos votos.

- Mato Grosso do Sul: Eduardo Riedel (PSDB) foi eleito no segundo turno com 56,90% dos votos, ante 43,10% de Capitão Contar (PRTB).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.