Reprodução/Youtube Alexandre de Moraes, presidente do TSE

Alexandre de Moraes, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), afirmou não haver "nenhum risco real" de opositores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito presidente da República neste domingo (30) , contestarem o resultado das eleições .

A fala do ministro foi feita durante uma entrevista coletiva, onde foi proclamada a vitória do petista no segundo turno do pleito eleitoral, onde o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) foi derrotado.

"Não vislumbramos nenhum risco real de nenhuma contestação. O resultado foi proclamado, o resultado será aceito, e aqueles que foram eleitos, Luiz Inácio Lula da Silva e o vice Geraldo Alckmin, serão diplomados dia 19 de dezembro e tomarão posse no dia 1° de janeiro. Risco nenhum", afirmou Moraes.

"Faz parte do jogo democrático eleições com placares mais estendidos, e eleições com placares menos distendidos. O que o TSE pode garantir à sociedade brasileira é que as eleições são limpas, seguras e transparentes, e isso é importante para qualquer pacificação, porque quem venceu sabe que venceu de forma justa, e quem não venceu sabe que não venceu porque votos faltaram", completou.





Na sequência, ele respondeu a uma pergunta sobre possíveis fissuras que podem ter surgido após uma corrida eleitoral muito conturbada, onde a isonomia do processo foi muito questionada, principalmente pelo candidato do PL e seus aliados.

"Quanto a eventuais fissuras, faz parte do jogo político, do jogo democrático. Obviamente houve uma polarização maior e agora compete, muito mais aos vencedores, unir o país. Porque aqueles que são eleitos governarão para todos os brasileiros, não só para os seus eleitores", completou o presidente da Corte eleitoral.

Ligação aos presidenciáveis



O ministro destacou ainda que ligou tanto para Lula , como para Bolsonaro, após o final das eleições. Contudo, ele deixou claro que as duas chamadas foram apenas para avisá-los sobre a proclamação do resultado.

"Eu liguei para ambos os candidatos, até por ser uma praxe do Tribunal Superior Eleitoral cumprimentar ambos os candidatos pela participação nas eleições, pela participação no jogo democrático. Os cumprimentei e avisei que iria proclamar o resultado oficial, nada mais do que isso", disse.

Líderes mundiais parabenizam Lula



Minutos após a vitória de Lula, líderes mundiais parabenizaram o petista . Chefes de países da América Latina foram os primeiros a se pronunciar.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, parabenizou o petista e citou "eleições livres" no Brasil. "Envio meus parabéns ao Lula por sua eleição para ser o próximo presidente do Brasil após eleições livres, justas e críveis. Estou ansioso para trabalhar juntos para continuar a cooperação entre nossos dois países nos próximos meses e anos".

Alberto Fernández, presidente da Argentina escreveu: "Parabéns, Lula! Sua vitória abre um novo tempo para a história da América Latina. Um tempo de esperança e futuro que começa hoje. Aqui você tem um parceiro para trabalhar e sonhar alto com a boa vida de nossos povos".

O presidente da França, Emmanuel Macron , citou renovar "vínculos de amizade" entre as duas nações. "Parabéns, querido Lula, por sua eleição que abre uma nova página na história do Brasil. Juntos, uniremos forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre nossos dois países".

