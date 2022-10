Fotos: Pedro Ivo/Agência O Dia - 30.10.2022 Bolsonaro é o primeiro presidente do Brasil a não ser reeleito

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente da República neste domingo (30) . A vitória do petista foi conquistada no segundo turno das eleições 2022 , onde a disputa foi contra Jair Bolsonaro (PL) .

Mas, apesar da derrota, o então chefe do Executivo brasileiro teve mais votos computados do que no segundo turno do ano de 2018, quando ele venceu Fernando Haddad (PT) para assumir o planalto.





O candidato do PL recebeu 58.075.366 votos em 2022 (49,11%), com 99,75% das urnas apuradas. Há quatro anos atrás, 57.797.487 brasileiros (53,13%) optaram por Bolsonaro no pleito eleitoral.

O candidato do PT teve 60.175.368 votos computados (50,89%).

Além do revés na atual corrida eleitoral, esta é a primeira vez que um presidente não é reeleito no Brasil desde 1997, quando foi aprovada a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que instituiu a reeleição .

Lula eleito pela terceira vez

Depois de 20 anos de sua primeira vitória, Luiz Inácio Lula da Silva venceu novamente o pleito e governará o Brasil pela terceira vez. Ele derrotou o atual presidente, Jair Bolsonaro, e assumirá o Planalto a partir de janeiro de 2023. Desde a redemocratização, essa foi a nona eleição.

Desde o começo da campanha, em 16 de agosto, Lula aparecia em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais. O ex-presidente conseguiu reunir em sua campanha nomes que eram adversários em eleições passadas, como o seu candidato a vice, Geraldo Alckmin, Marina Silva, e desafetos do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Além deles, Lula teve o apoio do ex-ministro Joaquim Barbosa.

Bolsonaro apostou todas as suas fichas na prorrogação do Auxílio-Brasil e em uma melhora da economia. Na abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente usou seu discurso para atacar seu concorrente , como fez nos debates ao chamá-lo de presidiário. Apesar disso, ele nunca conseguiu uma grande recuperação nas pesquisas.

