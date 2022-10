Reprodução Ciro Gomes (PDT) cumprimentou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória no segundo turno das eleições

O ex-governador Ciro Gomes (PDT) cumprimentou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória no segundo turno das eleições 2022 , na noite deste domingo (30).

Nas redes sociais, Ciro disse desejar "toda a felicidade" ao petista para governar o país.

"Cumprindo o saudável dever democrático, quero cumprimentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por sua vitória nas eleições recém apuradas. Desejo ao presidente eleito toda a felicidade na honrosa missão a si concedida pela maioria de nosso povo brasileiro", escreveu.

Hoje mais cedo, Ciro confirmou seu voto em Lula na disputa contra o atual mandatário derrotado nas urnas, Jair Bolsonaro (PL) . Assim que deixou a cabine de votação no Ceará, ele fez uma declaração a jornalistas e agradeceu o PDT pelo suporte na carreira política.

"Segui a orientação do partido, como eu sempre faço", confirmou. "Tenho um grande respeito e gratidão pelo PDT, especialmente por Carlos Lupi, e segui a orientação do partido."

O ex-ministro da Fazenda ficou em quarto lugar no primeiro turno das eleições presidenciais deste pleito com 3.559.287 votos ou 3,04% dos votos válidos .

Apoio a Lula

Após o PDT anunciar apoio do partido ao petista no segundo turno, Ciro afirmou, em 4 de outubro, que acompanhava a decisão da legenda, já que, de acordo com ele, diante das opções, seria a "última saída".

"Acabamos de realizar uma reunião da executiva nacional ampliada do PDT e, por unanimidade, nós tomamos uma decisão. Eu gravo este vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT", disse ele em vídeo publicado nas redes sociais .

"Frente às circunstâncias, é a última saída. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que reste aos brasileiros duas opções, ao meu ver, insatisfatórias", acrescentou.

Após o pronunciamento divulgado no início do mês , Ciro Gomes preferiu o silêncio e não fez qualquer outro posicionamento sobe as eleições ou participou de atos de campanha.

"Foi uma decisão minha, embora eu tenha feito uma declaração, na reunião do partido, eu apoiei a decisão do partido e em seguida gravei um depoimento, agora eu tenho um dever de coerência com a minha vida, com o que eu falei, com o que eu penso e com as minhas preocupações", afirmou.

Anteriormente, ele também havia dito que não participaria do novo governo, não importava qual dos dois candidatos fosse eleito neste dia 30 .

