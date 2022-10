Divulgação Gleisi Hoffmann se manifestou nas redes sociais

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada Gleisi Hoffmann, afirmou que o partido pediu à Justiça a prisão do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, e dos superintendentes regionais.



A PRF descumpriu ordem do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste domingo (30) e realizou mais de 560 operações, o que atingiu eleitores que estavam a caminho da votação, sobretudo no Nordeste. No sábado (29), o TSE havia proibido as operações em transportes públicos a fim de não atrapalhar eleitores de votarem.

"Peço aos parlamentares da nossa coligação que se dirijam aos locais das operações em seus estados e deem ordem de prisão aos policiais, inclusive PMs como no RJ", escreveu Gleisi, em sua conta no Twitter.

A fala veio antes do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, afirmar que as operações da PRF estão suspensas . Moraes disse que não vai estender o horário de votação neste domingo, já que nenhum eleitor foi impedido de votar por conta das operações.

Gleisi, então, usou a rede social para criticar a decisão. "O que aconteceu hoje foi criminoso. Uma operação política da PRF voltada pro Nordeste. Com todo respeito ao TSE, que teve sua decisão desrespeitada, os eleitores(as) do NE tem de ter o direito de votar. A eleição no NE precisa ser prorrogada, sob pena do resultado estar comprometido", escreveu a presidente do PT.



