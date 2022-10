Antonio Augusto/Secom/TSE - 02.10.2022 Alexandre de Moraes fez balanço das eleições

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, afirmou em entrevista coletiva na tarde deste domingo (30) que o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, se comprometeu a suspender as operações do órgão neste domingo de eleições .

Vasques esteve em reunião com Moraes nesta tarde depois que a PRF descumpriu ordem do TSE e realizou mais de 560 operações, o que atingiu eleitores que estavam a caminho da votação, sobretudo no Nordeste. No sábado (29), o TSE havia proibido as operações em transportes públicos a fim de não atrapalhar eleitores de votarem.

De acordo com Moraes, há o entendimento de que as operações não prejudicaram as eleições. "Isso, em alguns casos, retardou a chegada dos eleitores até a seção eleitoral. Mas, em nenhum caso, impediu os eleitores de chegarem a suas seções eleitorais", afirmou o presidente do TSE. "Não houve retorno à origem dos eleitores. Os eleitores prosseguiram até sua seção eleitoral e votaram", enfatizou.

O ministro disse que Vasques afirmou que as operações demoraram entre 15 e 20 minutos cada.

Moraes disse que Vasques argumentou que houve uma "questão de interpretação" a respeito das operações que seriam permitidas. A PRF determinou que operações com base no Código de Trânsito Brasileiro que não fossem conflitantes com a determinação do TSE poderiam continuar acontecendo.

"As operações realizadas foram, segundo o diretor da PRF, que veio ao TSE a poucos momentos explicar essa questão, realizadas com base no Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, um ônibus com pneu careca ou farol quebrado, sem condição de rodar, era abordado e era feita a autuação", explicou Moraes.

Segundo ele, cada caso será individualmente apurado. Será avaliado se houve desvio de finalidade e abuso de poder por parte da PRF ou se foi apenas uma confusão de interpretação. Neste momento, todas as operações da PRF estão suspensas.

Perguntado a respeito de um possível envolvimento político nas operações da PRF, Moraes disse que "não devemos fazer nenhuma conclusão precipitada". Vasques declarou, no sábado, apoio ao presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).

Balanço das eleições



Na coletiva de imprensa, o presidente do TSE também comentou a respeito do andamento do segundo turno das eleições que, segundo ele, está "bem tranquilo".

2.630 urnas foram substituídas, número classificado por Moraes como "ínfimo, o que mostra que tudo funcionou extremamente bem".

Moraes ainda reforçou que o combate à disseminação de desinformação nas plataformas digitais se manteve firme nos últimos dias antes do segundo turno. Nas últimas 36 horas, segundo ele, foram 354 impulsionamentos retirados do ar, 7 sites demonetizados, 701 URLs removidas, 15 perfis de grandes propagadores de fake news suspensos e 5 grupos de Telegram banidos.

"Nessa reta final, continuamos verificando as redes exatamente para evitar, ou pelo menos diminuir, o que ocorreu às vésperas do primerio turno, que foi uma inundação de notícias fraudulentas", afirmou Moraes.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.