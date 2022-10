Eleição acirrada

Desta vez, porém, é esperado que o resultado demore mais. Isso porque as eleições estão mais apertadas. No primeiro turno, por exemplo, a definição de que Lula e Bolsonaro se enfrentariam no segundo turno só veio depois das 21 horas. O ex-presidente, que ficou na frente no primeiro turno, só assumiu a liderança depois de 90% das urnas apuradas.