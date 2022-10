Reprodução/Youtube Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro

Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal (PL), convocou membros do partido a serem "fiscais de Bolsonaro" no segundo turno das eleições. Em vídeo enviado a filiados nesta sexta-feira (28), Costa Neto fez a convocação.



No vídeo, o presidente do partido pede que a fiscalização seja feita "em cada colégio eleitoral deste país", sem dar mais detalhes dos procedimentos.

"Peço a todos os filiados do Partido Liberal - os vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governador -, peço a todos vocês para fiscalizarem a eleição em cada colégio eleitoral deste país. É importantíssima a participação de todos. Converse com o presidente municipal, presidente estadual e organize o processo de fiscalização", afirma Costa Neto.

No vídeo, o presidente do partido ainda afirma que Jair Bolsonaro (PL) está na frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas, sem citar o instituto do qual tirou a informação. As últimas pesquisas, no entanto, mostram Lula na frente.

O PL criou, ainda, um site para registrar os dados de pessoas que quiserem se tornar fiscais de Bolsonaro nas eleições.

De acordo com a coluna de Guilherme Amado no Metrópoles, Costa Neto havia afirmado em setembro para Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que o partido não ficaria ao lado de Bolsonaro em qualquer investida no sentido de contrariar o resultado das eleições. O pedido de fiscalização, porém, vai na contramão desta promessa.



Neste sábado (29), em entrevista após o debate da Rede Globo, Bolsonaro afirmou que respeitará o resultado das urnas . "Quem tiver mais voto, leva. É isso que é democracia", declarou.

