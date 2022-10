Reprodução/YouTube/Uol Bolsonaro se irrita em coletiva de imprensa após debate

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) foi retirado por assessores de entrevista coletiva neste sábado (29) nos estúdios da Rede Globo, após o último debate presidencial antes do segundo turno das eleições. Bolsonaro se mostrou irritado em diversos momentos da fala com a imprensa, e terminou a entrevista dando um tapa na mesa.



A última pergunta foi feita por um repórter da Folha de S. Paulo, que questionou Bolsonaro sobre afirmações a respeito do ato de campanha do seu oponente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro (RJ). Durante o debate e a entrevista, Bolsonaro afirmou que Lula negociou a ida à comunidade com um chefe do tráfico de drogas.

Em sua pergunta, o repórter informou que é conhecido pela imprensa o fato de que o evento, na verdade, foi organizado por um comunicador sem envolvimento com o tráfico. Ele questionou, então, por que o presidente "insiste nessa mentira".

Neste momento, Bolsonaro se irritou e interrompeu o jornalista. "Você tem moral para me chamar de mentiroso?", disparou. Sergio Moro, que estava ao lado do presidente, cutucou seu braço e falou: "calma".

O ajudante de ordens tenente-coronel Mauro Cid, que estava na lateral do púlpito, fez um gesto com a mão pedindo para Bolsonaro deixar a entrevista. Irritado com o jornalista, Bolsonaro deu um tapa na mesa. Cid, então, cochichou no ouvido de Moro, que retirou o presidente da cena.

Bolsonaro se irritou em vários momentos

Durante a coletiva de imprensa, Bolsonaro perdeu o controle em diversos momentos. Um deles aconteceu quando a assessora da Rede Globo avisou, no microfone, que faltava um minuto para o fim da entrevista. No aviso, ela chamou Bolsonaro de "candidato".

"Sou candidato ou sou presidente? Se for candidato, eu vou embora. Então, por favor. Eu sou presidente da República. Candidato eu era lá dentro [no debate]", disse Bolsonaro, irritado.

Em outro momento, o presidente se irritou com um jornalista português por não ter conseguido entender seu sotaque. O repórter, então, perguntou se Bolsonaro queria que ele repetisse a pergunta.



"Se ficar repetindo eu continuarei não entendendo. É que não falo espanhol e nem portunhol", disse. O jornalista, então, rebateu: "eu não falo portunhol".

