Reprodução/TV Globo - 28.10.2022 Bolsonaro citou nome de remédio para o aborto durante debate da Globo

Uma fala do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) no debate organizado pela Rede Globo nesta sexta-feira (28) fez disparar no Google as buscas por um remédio usado para o aborto.



Antes do debate, as buscas pelo medicamento Cytotec eram baixas, pontuando entre 0 e 4 em uma escala que tem pico máximo em 100. Durante o debate, após Bolsonaro citar o nome do remédio, as buscas dispararam.

O termo "Cytotec" atingiu pontuação 54 no Google Trends, enquanto o nome do remédio com grafia errada, "Citotec", atingiu máxima de popularidade, batendo 100 pontos.

O medicamento foi citado por Bolsonaro no debate após uma pergunta do ex-presidente e candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante o debate, Lula questionou Bolsonaro sobre uma fala sua em 1992, na qual sugeriu a distribuição de pílulas abortivas para a sociedade. O presidente, então, respondeu citando o nome do remédio.

"Trinta anos atrás, trinta anos atrás, abortiva, é Cytotec? É pílula do dia seguinte, é isso? Outra coisa, 30 anos atrás, eu posso mudar", disse Bolsonaro.



O Cytotec, na verdade, não é a pílula do dia seguinte. O medicamento é utilizado apenas em hospitais com o acompanhamento de profissionais da saúde, e tem o objetivo de induzir o aborto em casos previstos por lei. A venda do remédio é proibida em farmácias, mesmo com receita médica.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.