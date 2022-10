Reprodução/TV Globo - 28.10.22 Debate da Globo influenciou voto de quase 70% dos indecisos

51,5% dos eleitores que não votaram nem em Lula nem em Bolsonaro no primeiro turno acham que o ex-presidente venceu o último debate presidencial , realizado pela Rede Globo nesta sexta-feira (28).



O estudo é do Instituto Atlas, que entrevistou em tempo real, durante o debate, 100 eleitores em 10 estados. A pesquisa é qualitativa e não representa o total de eleitores que não votaram em Lula nem em Bolsonaro.

Após o fim do programa, 51,5% dos eleitores acharam que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o debate. 33,7% disseram que Jair Bolsonaro (PL) se saiu melhor, enquanto 14,9% não souberam opinar.

A pesquisa ainda analisou para quais candidatos vão os votos dos eleitores que votaram em Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) no primeiro turno.

Leia também

No caso de Tebet, 61% votarão em Lula, 35% em Bolsonaro e 3% não sabem. Já dentre os eleitores de Ciro, 51% votarão em Lula, 26% em Bolsonaro e 23% estão indecisos. Dentre os entrevistados que não votaram no primeiro turno, 40% votarão em Lula, 20% em Bolsonaro e 40% não sabem.



Segundo o Atlas, 69,6% dos entrevistados disseram que o debate desta sexta-feira impactou sua decisão final de voto, enquanto 30,4% disseram que não houve impacto.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.