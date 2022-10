Reprodução/TV Globo Jair Bolsonaro deu entrevista à jornalista Renata Lo Prete após último debate

Em entrevista neste sábado (29) após o último debate presidencial antes do segundo turno das eleições, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) afirmou que vai respeitar o resultado das urnas. "Quem tiver mais votos, leva".



Bolsonaro foi questionado pela jornalista Renata Lo Prete, do Jornal da Globo, sobre seu compromisso em respeitar o resultado das eleições. O presidente, então, confirmou que aceitaria o resultado, mas mudou de assunto e começou a pedir votos para a população. Renata, então, reforçou a pergunta.

"Não há a menor dúvida. Quem tiver mais voto, leva. É isso que é democracia", afirmou Bolsonaro, sem colocar qualquer condicionante.

Desde 2018, Bolsonaro vem lançando dúvidas a respeito do sistema eleitoral brasileiro e questionando a confiabilidade das urnas eletrônicas.

Questionado anteriormente sobre o tema, o presidente já havia afirmado que respeitaria o resultado das eleições, mas sempre havia algum condicionante. Em agosto, quando passou por sabatina no Jornal Nacional, antes do primeiro turno das eleições, Bolsonaro evitou se comprometer sobre o assunto.



Após insistência do jornalista William Bonner, o presidente disse que respeitaria o resultados das urnas, mas impôs condição. "Serão respeitadas as urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes", afirmou.

