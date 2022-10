Reprodução/YouTube - 20.08.2022 Geraldo Alckmin discursando no Anhangabaú

O candidato a vice-presidente na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Geraldo Alckmin (PSB), postou neste sábado (29) um vídeo pedindo votos a Fernando Haddad (PT). O ex-governador de São Paulo direcionou a mensagem ao interior paulista para demonstrar seu apoio ao ex-prefeito da capital.



Alckmin foi eleito governador de São Paulo em três oportunidades, além de ter sido vice de Mário Covas entre 1995 e 2001. Durante sua trajetória, teve como base eleitoral o interior. Nas eleições 2022 , ele tem trabalhado para diminuir a rejeição do Partido dos Trabalhadores na região.

“Quero falar com você do interior de São Paulo, como paulista de Pindamonhangaba, e quem governou por quatro vezes o nosso estado com amor por São Paulo. Precisamos defender o nosso estado. Precisamos eleger Haddad governador”, falou Alckmin no vídeo publicado hoje.

Com o favoritismo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), o PT e o PSB deslocaram o ex-governador para participar de mais atos de campanha de Haddad no interior durante o segundo turno. Os dois possuem uma amizade de longa data e buscam colocar o Partido dos Trabalhadores no Palácio dos Bandeirantes.

“Haddad está preparado, é responsável e conhece nosso estado. Tem caráter e sensibilidade social. Haddad vai fazer São Paulo voltar ao rumo do desenvolvimento. Vamos juntos com Haddad e professora Lúcia (França, vice de Haddad)”, diz Alckmin aos eleitores.

No primeiro turno, Tarcísio ficou em primeiro lugar com 42,32% dos votos contra 35,70% de Haddad. Nas pesquisas do segundo turno, Freitas lidera.

Geraldo Alckmin e sua trajetória

O ex-governador iniciou sua carreira política na década de 1970, sendo eleito vereador de Pindamonhangaba. Em 1977, tornou-se prefeito da sua cidade natal, além de ter sido um dos fundadores do PSDB em 1988.

Considerado pelos tucanos como um bom quadro dentro do Congresso Nacional, foi chamado por Mário Covas para ser seu vice em 1994. O PSDB venceu a corrida eleitoral para o estado de São Paulo pela primeira vez e o partido foi reeleito em 1998.

Mário Covas morreu em 2001 e Alckmin assumiu o cargo de governador. Em 2002, como cabeça da chapa, venceu o petista José Genoíno no segundo turno e cuidou do estado por mais quatro anos.

Em 2006, lançou-se candidato à Presidência e foi derrotado por Lula. Em 2010, voltou a vencer em São Paulo e ocupou o cargo de governador até 2018, quando novamente concorreu a presidente, sendo derrotado no primeiro turno.

Agora Alckmin é vice da chapa de Lula. No primeiro turno, a dupla ficou em primeiro com 48,4% dos votos, enquanto Jair Bolsonaro (PL), segundo colocado, teve 43,2%. O segundo turno das eleições 2022 ocorre no domingo (30).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.