Reprodução/Flickr Temer rebateu declaração do ex-presidente Lula

O ex-presidente Michel Temer (MDB) criticou uma das falas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o debate da Globo , na última sexta-feira (28). Em texto publicado em seu perfil no Instagram, o emedebista chamou a declaração do petista de “inoportunidade política”.



Durante o confronto contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula chamou Temer de “golpista”. Inicialmente, o emedebista disse que o petista estava “descompensado”. Agora, neste sábado (29), ele se aprofundou na sua resposta.

Michel Temer ainda falou que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), de quem era vice, em 2016, foi um “golpe de sorte”. Para justificar sua defesa, ele destacou que foi responsável por interromper a recessão deixada pelo governo anterior.

“Lamento a deselegância do candidato Lula ao chamar-me de golpista”, escreveu. “Quem derrubou o governo petista foi o povo nas ruas e o Congresso Nacional. Na verdade, o que aconteceu no Brasil foi um ‘golpe de sorte’, pois recuperamos o país da maior recessão da sua história.”

Temer acredita que Lula perderá votos no segundo turno das eleições 2022 por atacá-lo durante o debate. Durante seu governo, o emedebista chegou a ter uma rejeição de 82%. Na última pesquisa de avaliação, realizada pelo Datafolha, o ex-presidente saiu do cargo com 62% de desaprovação.

Veja o texto escrito por Temer abaixo:

“DEBATE NA GLOBO

Lamento a deselegância do candidato Lula ao chamar-me de golpista. Quem derrubou o governo petista foi o povo nas ruas e o Congresso Nacional. Na verdade, o que aconteceu no Brasil foi um “golpe de sorte”, pois recuperamos o país da maior recessão da sua história. Lula deverá perder preciosos votos daqueles que constataram a sua deselegância e inoportunidade política.

Uma boa eleição a todos!”





Lula criticou Temer

Durante o debate, Bolsonaro disse que recebeu o “Brasil quebrado” e acusou os governos do PT. Lula relembrou que o atual presidente recebeu o cargo de Michel Temer, acusando-o de golpista.

“Ele [Bolsonaro] se esquece que herdou a Presidência do Brasil de um golpista, que foi dado o golpe junto com ele. Não foi da presidenta Dilma. Ele recebeu o governo de um golpista chamado Michel Temer”, disse.

Após o fim do confronto, Lula foi entrevistado pela jornalista Renata Lo Prete, apresentadora do Jornal da Globo, e foi questionado se a fala contra Temer não prejudica sua relação com Simone Tebet (MDB).

“Eu não tenho o PMDB me apoiando como um todo e tenho muita gente do PMDB apoiando. O apoio da Simone a mim é um apoio pessoal dela”, explicou. Na sequência, reafirmou que o impeachment de Dilma foi “um golpe”.

