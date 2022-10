Alejandro Zambrana - Secom TSE Verificação dos sistemas que serão utilizados no segundo turno das eleições deste domingo (30

A Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizou, neste sábado (29), cerimônia pública para verificar os sistemas que serão utilizados no segundo turno das eleições deste domingo (30).

Em evento aberto à imprensa, foram aferidos os sistemas de Gerenciamento de Totalização (SISTOT), Receptor de Arquivos de Urnas (RecArquivos), Informação de Arquivos de Urna (InfoArquivos) e Transportador WEB.

A equipe atestou que eles correspondem aos lacrados no TSE em setembro deste ano. Além disso, nenhum problema foi identificado durante as operações, que ocorreram no Espaço Multiuso, subsolo do edifício-sede do TSE, em Brasília (DF).

Acompanharam a verificação dos sistemas representantes da Polícia Federal, Procuradoria Geral Eleitoral (PGE), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Forças Armadas, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e dos partidos políticos PV, PCdoB e Cidadania.

A cerimônia de verificação dos sistemas eleitorais está prevista na Resolução TSE nº 23.673/2021, que trata dos procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. O evento foi conduzido por Alberto Cavalcante, chefe da Seção de Totalização e Divulgação de Resultados (SeTot) da STI, e ocorreu também na véspera do primeiro turno das Eleições 2022.

Fiscalização

Em entrevista aos jornalistas, o secretário de TI do Tribunal, Júlio Valente, lembrou que esses sistemas passaram por uma etapa de fiscalização por diversas entidades durante um ano.

“Todos puderam vir ao TSE acompanhar o desenvolvimento dos sistemas e, a partir daí, nós lacramos aquilo que foi fiscalizado, acompanhado efetivamente por todas as instituições fiscalizadoras”, afirmou, ao acrescentar que “o que nós comprovamos agora é que, aquilo que está sendo de fato executado, os sistemas que estão no ar, são aqueles que foram lacrados”.

Relatório zerésima

Outra etapa de verificação ocorrida neste sábado foi a emissão, pelo TSE, da zerésima do sistema de totalização. O relatório, que foi impresso na presença de todos, demonstrou que não há votos computados para qualquer um dos candidatos que disputam o cargo de presidente da República no segundo turno. Os representantes das entidades presentes na cerimônia foram convidados a assinar esse documento de verificação.

É importante ressaltar que, além da zerésima de totalização para presidente emitida pelo TSE, os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) imprimem relatórios semelhantes, mas somente para os cargos em disputa em cada estado (no caso do segundo turno, apenas para governador). Portanto, não se deve confundir esses procedimentos com o relatório da zerésima que será impresso por cada urna eletrônica no domingo (30), a partir das 7h (horário de Brasília), e que comprova que não existe voto no equipamento para qualquer candidato antes do início da votação.

(Conteúdo produzido pela equipe de comunicação do TSE*)

