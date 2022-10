Reprodução/YouTube - 10.10.2022 Haddad e Tarcísio no debate da Band

Na noite desta quinta-feira (27), acontece o último debate entre os candidatos do segundo turno do governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) , na TV Globo .

A emissora também vai transmitir, a partir das 22h, os debates entre os candidatos a governador nos outros 11 estados em que a disputa pelo cargo não terminou no primeiro turno, no último dia 2 de outubro. São eles:

Alagoas: Paulo Dantas (MDB) X Rodrigo Cunha (União Brasil)

Amazonas: Wilson Lima (União Brasil) X Eduardo Braga (MDB)

Bahia: Jerônimo Rodrigues (PT) X ACM Neto (União Brasil)

Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB) X Carlos Manato (PL)

Mato Grosso do Sul: Renan Contar (PRTB) X Eduardo Riedel (PSDB)

Paraíba: João Azevedo (PSB) X Pedro Lima (PSDB)

Pernambuco: Marília Arraes (Solidariedade) X Raquel Lyra (PSDB)

Rio Grande do Sul: Onyx Lorenzoni (PL) X Eduardo Leite (PSDB)

Rondônia: Marcos Rocha (União Brasil) X Marcos Rogério (PL)

Santa Catarina: Jorginho Mello (PL) X Décio Lima (PT)

Sergipe: Rogério Carvalho (PT) X Fábio Mitidieri (PSD)

Os encontros poderão ser assistidos pela própria emissora e afiliadas na televisão, na GloboNews , ou pela internet, no Globoplay .

Estes serão os últimos debates antes do segundo turno das eleições 2022 , marcadas para o próximo domingo, dia 30.

Em São Paulo , no primeiro turno, Tarcísio ficou à frente da disputa, com 42,32% (9.881.995 votos), e Haddad, marcou 35,70% (8.337.139 votos). Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Segundo apuração do iG , Haddad usará seu tempo no debate para tentar apresentar seu projeto para o estado e colocar o adversário contra a parede ao falar sobre Sabesp e segurança pública .

Já Tarcísio , combinou com a equipe de manter a discussão em alto nível e se colocar de vítima caso sofra algum ataque por parte de Haddad . A chapa do carioca também tem trabalhado para que o desempenho dele seja superior ao do debate da TV Band , no último dia 10 .

Haddad, por outro lado, conforme apuração , tem o objetivo de repetir o desempenho do outro debate, já que recebeu muitos elogios. Na avaliação da sua equipe e de especialistas, ele conseguiu colocar Tarcísio contra a parede e demonstrou total domínio dos assuntos tratados no encontro.

Debate presidencial

Já o debate entre os candidatos à Presidência da República para as eleições deste ano ocorre nesta sexta-feira (28) também na TV Globo. O encontro entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual mandatário e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), será transmitido a partir das 21h30.

De acordo com a Justiça Eleitoral, amanhã é o último dia em que é permitida a realização de debates eleitorais, sendo assim, o evento não pode ultrapassar o horário da meia-noite.

