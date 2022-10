Reprodução/Youtube Haddad em entrevista ao podcast Flow, na quarta-feira (26)

O candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) estará no debate da Globo nesta quinta-feira (27), e já montou sua estratégia para vencer Tarcísio de Freitas (Republicanos). O ex-prefeito da capital paulista usará seu tempo para pautar o encontro. Ele tentará apresentar seu projeto e colocar seu adversário contra a parede ao falar sobre Sabesp e segurança pública.



Segundo apurou o Portal iG, com o início da campanha do segundo turno nas eleições 2022 , Haddad pensou em ir para o “tudo ou nada” com o objetivo de diminuir a diferença nas intenções de voto. Pesquisas internas mostram o petista crescendo e com chances de vencer domingo (30). Por conta disso, a ordem é não radicalizar nos ataques.

A estratégia do ex-prefeito é encurralar Tarcísio nos dois assuntos em que ele mais demonstra dificuldades : Sabesp e segurança pública. O foco é colocar o adversário como uma pessoa despreparada e sem conhecimento do estado paulista.

Em relação a Sabesp, Haddad falará que o ex-ministro da Infraestrutura quer “vendê-la”. Porém, destacará que a companhia de saneamento básico do Rio de Janeiro foi privatizada e a conta de água aumentou no estado vizinho. O objetivo é sensibilizar os mais pobres.

Já o tema segurança pública tem como público alvo a classe média. O ex-ministro da Educação acusará Tarcísio de tentar importar o modelo do Rio de Janeiro para São Paulo. O estado fluminense tem sido muito criticado por especialistas por não conseguir impedir o crescimento da milícia em várias regiões.

Haddad também lembrará o público que é paulistano e tem familiares que moram no interior paulista. E explicará ao eleitor que Freitas nasceu no Rio de Janeiro e não possui ligação com São Paulo, indo para lá apenas para concorrer ao cargo de governador.

Haddad quer repetir o desempenho da Band

No debate da Band, que ocorreu no começo do segundo turno, Haddad foi muito elogiado pelo seu desempenho. Na avaliação da sua equipe e de especialistas, ele conseguiu colocar Tarcísio contra a parede e demonstrou total domínio dos assuntos tratados no encontro.

O professor universitário quer manter o alto nível que ocorreu no último debate, no entanto, sem perder a firmeza em seus posicionamentos.

