Reproducao: Youtube Sergio Moro afirma que Lula é símbolo da impunidade no país

O ex-ministro da Justiça, Sergio Moro (União Brasil), afirmou, nesta segunda-feira (24), que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é "símbolo da impunidade" no Brasil.

A fala do juiz foi feita durante entrevista concedida ao podcast Flow , conduzida por Igor 3K. Enquanto falava sobre a operação Lava Jato, Moro lamentou a possibilidade do candidato do PT nas eleições concorrer à Presidência.

"A gente viu todo aquele esforço que nós tivemos na Lava Jato , e não foi só contra ele, foi contra outras várias pessoas, mas ele ali era o presidente na época dos fatos. E você tinha corrupção não isolada, mas uma corrupção vinculada a um projeto de poder, assim como foi no caso do Mensalão, e de repente você tem essa anulação das condenações, que ninguém entende o porquê. Ninguém diz que ele foi inocentado, e essa é a verdade: ele não foi inocentado", disse.





O apresentador diz que o petista afirma que foi inocentado e, imediatamente, Moro rebate enfatizando que trata-se de uma mentira o que está partindo do petista.



"Ele tá mentindo. Bem, eu interroguei ele né, você entrevistou. Mas quando ele fala que foi inocentado, ele não foi. Nenhum tribunal declarou ele inocente", destaca o ex-ministr o.

"Hoje, ele é um símbolo da impunidade concorrendo à Presidência da República. Como é que você consegue explicar isso para as pessoas? As pessoas que trabalham, as pessoas que dão o seu suor, as pessoas que ganham a vida honestamente. Como é que você vai explicar que hoje você pode ter alguém com o Lula concorrendo à Presidência da República?", completa o senador eleito.

Na sequência, Sergio Moro comenta o apoio declarado a Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições. Ele afirma que é contra Lula e que "uma democracia se faz com base em integridade e honestidade".

